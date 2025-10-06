Czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami" wzbudził ogromne emocje - nie tylko wśród widzów, ale i jurorów. Występ Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczko, którzy zatańczyli taniec współczesny z lalką przypominającą dziecko, wywołał burzliwą dyskusję. Jurorzy byli poruszeni i podzieleni - Iwona Pavlović na początku odmówiła wystawienia oceny, a Rafał Maserak przyznał, że czuł się nieswojo jako ojciec. Aby lepiej zrozumieć artystyczną stronę tego występu i jego potencjalne znaczenie, poprosiliśmy o ocenę Macieja Pelę - tancerza i choreografa. Czy jego zdaniem granice w sztuce zostały przekroczone, czy może to odważna, świadoma decyzja artystyczna?

Maciej Pela ocenił kontrowersyjny występ z lalką w "Tańcu z gwiazdami". "Te osoby mogą odbierać to mocniej"

Już na samym początku Maciej Pela nie krył zdziwienia skalą kontrowersji, jaką wywołał występ Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczko. - Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem oburzenia, które pojawiło się wśród internautów czy członków jury. Jeśli ktoś choć trochę zna świat tańca współczesnego - zwłaszcza ten teatralny - wie, że opiera się on na różnorodnych zabiegach stylistycznych. Artyści wykorzystują ruch, rekwizyty czy światło, by wywołać emocje i skłonić widza do refleksji - tłumaczył Pela w rozmowie z Plotkiem.

Tancerz nie uważa, by granice zostały przekroczone, a dyskusję wokół lalki określa jako zbyt jednostronną. - Użycie lalki dziecka, moim zdaniem, nie jest niczym kontrowersyjnym. Oczywiście każdy ma swój stopień wrażliwości i być może osoby, które doświadczyły tragedii straty dziecka, mogą odbierać to mocniej. Jednak w tym przypadku granice nie zostały przekroczone - każda scena ma swoją pojemność emocjonalną - dodał.

Maciej Pela gorzko o kontrowersjach wokół tańca Gorodeckiej i Kuroczko. "Zrobili dokładnie to, co powinni"

Były partner Agnieszki Kaczorowskiej zwrócił też uwagę, że w cieniu całej kontrowersji nie zwrócono uwagi na jakość samego tańca. - Przykre jest, że cała dyskusja skupiła się na lalce, zamiast na tym, jak zatańczyła Wiktoria - z jaką świadomością i precyzją poruszała się w przestrzeni. Jak płynnie "przepływała" przez choreografię, jak układała ciało przy podnoszeniach, jak miękko przechodziła przez demi-plié, by wybić się do kolejnej pozycji - stwierdził z żalem. Na koniec Pela podkreślił, że występ spełnił swoją najważniejszą funkcję. - Uważam, że Wiktoria z Kamilem zrobili dokładnie to, co powinni - poruszyli. I jeśli ich taniec wywołał pytania, to znaczy, że spełnił swoją rolę - podsumował.