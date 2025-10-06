Marina Łuczenko-Szczęsna zyskała popularność jako piosenkarka. Teraz najwięcej uwagi poświęca jednak życiu rodzinnemu. Artystka jest ukochaną znanego sportowca, Wojciecha Szczęsnego. Ich pierwszy syn, Liam, przyszedł na świat w czerwcu 2018 roku. W lipcu 2024 roku piosenkarka i jej mąż powitali na świecie drugie dziecko - córkę Noelię. 6 października na Prime Video pojawi się dokument na temat życia piłkarza, zatytułowany "Szczęsny". W filmie widzowie zobaczą nieco więcej życia sportowca od strony prywatnej. A my porozmawialiśmy z Mariną. Zobaczcie, o czym nam opowiedziała.

Jakim ojcem jest Wojciech Szczęsny? Marina wszystko wyjaśniła

Marina w ostatnim wywiadzie z Plotkiem została zapytana, jakim ojcem jest Wojciech Szczęsny. Na początku powiedziała, jak pomogła mu w przygotowaniu się do tej roli. - Na pewno ja go challenguję i na pewno wymyślam mu nowe zadania (...). On się świetnie z nich wywiązuje. Myślę, że w tym filmie dużo powiedział. Nie wiem, czy to jest taki Wojtek, jakiego ja znam. My cenimy tę prywatność i wszystkich rzeczy nie pokazujemy - wyznała Marina w rozmowie z Plotkiem.

- Wojtek jest niesamowicie wrażliwym, uczuciowym tatą i walczy, żeby być konsekwentnym (...), ale jest to trudne, jak się tak bardzo kocha swoje dzieci i chce się im dać cały świat na dłoni, co nie zawsze równa się dobrze. Ale walczymy się i nawzajem wspieramy - podkreśliła Marina, dodając, że oboje uczą się bycia rodzicem każdego dnia. - Najcięższa rola naszego życia - skwitowała.

Wojciech Szczęsny o pasjach swojego syna. Tym się interesuje

Wojciech Szczęsny niedawno wspomniał o pasjach swojego syna. - Pozwalam swojemu synowi grać w piłkę gdziekolwiek - wspomniał na początku rozmowy z Foot Truck. Dba o to, aby Liam miał możliwości rozwoju w sporcie od zawsze. - Uważam, że jak ktoś ma pasję do piłki nożnej i chce to robić wszędzie, to niech to sobie robi wszędzie - podkreślił.

Nawet, kiedy wychodzą rodzinnie do restauracji, to pozwala synowi na zabranie piłki. Czy Liam ma talent? - Mnie się wydaje, że jest dobry - powiedział piłkarz. - Ma większy talent do mojej pozycji niż do tej, na której chciałby grać. Ma refleks, koordynację ruchową - przekazał. Szczęsny dodał, że jego syn zdecydowanie ma przewagę nad rówieśnikami. Pasję odziedziczył po tacie. ZOBACZ TEŻ: Szczęsny nie powiedział ostatniego słowa w sprawie fryzury. To się nie dzieje. Marina się załamała