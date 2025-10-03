Julia Wieniawa znów jest na językach wszystkich. Stało się tak za sprawą jej kontrowersyjnej wypowiedzi w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz w pewnym momencie zapytał ją bowiem, czy to prawda, że "bieda to stan umysłu". - Niestety, ale też tak uważam. Wiem, że jest to kontrowersyjne, ale wiesz, ja nie pochodzę wcale z bogatej rodziny i już jako dziecko czułam i wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie i wiedziałam, że zawsze na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała - stwierdziła Julia Wieniawa (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Postanowiliśmy zapytać Joannę Przetakiewicz, co sądzi o słowach aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka robił zdjęcia Wieniawie. Dlaczego jej się udało w życiu?

Joanna Przetakiewicz odniosła się do słów Julii Wieniawy. "Nie ma w tym nic złego"

Nie jest żadną tajemnicą, że Joanna Przetakiewicz nie narzeka na finanse. Dokładna kwota jej majątku nie jest oczywiście znana, ale powszechnie jest uznawana za milionerkę. Przedsiębiorczyni i właścicielka marki "La Mania" ma więc jasne zdanie na temat wypowiedzi Julii Wieniawy. "Bieda w głowie to brak miłości, troski i empatii. Nie ma nic wspólnego ze statusem finansowym. Pieniądze szczęście dają - to prawda i myślę, że to chcieli przekazać Julia z Kubą. Nie ma w tym nic złego" - wyznała nam Joanna Przetakiewicz.

Przypomnijmy, że Przetakiewicz w swojej książce "Pieniądze szczęście dają" wprost wyznała, że dla niej stan portfela jest bardzo ważny. Uważa jednak, że w Polsce nadal boimy się rozmawiać o pieniądzach. "Pieniądze są wszystkim. Nie boję się powiedzieć, że pieniądze są fundamentem życia każdego z nas. Dla mnie to synonim poczucia bezpieczeństwa. Dla kobiety nie ma nic ważniejszego" - stwierdza w wywiadzie dla "Wprost".

Jan Śpiewak odpalił się po słowach Julii Wieniawy. Nie wytrzymał

Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie ma aktywista Jan Śpiewak. Na instagramowym profilu zabrał głos, uderzając zarówno w piosenkarkę, jak i w showmana. - Kuba Wojewódzki, najsłynniejszy trzynastolatek uwięziony w ciele sześćdziesięciolatka, zapytał Julię Wieniawę, czy również się zgadza z tym, że bieda to kwestia stanu umysłu. Oczywiście Julia Wieniawa przytaknęła, twierdząc, że to tylko kwestia nastawienia i ona sobie te dzisiejsze bogactwa po prostu wyafirmowała - powiedział Jan Śpiewak i postanowił wyjaśnić swoim odbiorcom, z jakiego domu pochodzi młoda piosenkarka. - No cóż, Julia Wieniawa jest córką znanego artysty, wykładowcy ASP i menadżerki gwiazd. W biedzie nie wyrastała, więc o czym właściwie ona mówi? - dodał. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.