Koncertem w krakowskim Klubie Studio rozpoczęła się jesienna trasa koncertowa Julii Wieniawy, promująca drugi, solowy album wokalistki i aktorki, "Światłocienie". Półtoragodzinny show pełny jest choreograficznych popisów i świetlnych efektów, ale przede wszystkim to śpiewanie na żywo. Tym albumem i trasą Wieniawa niewątpliwie zaznacza swoją znaczącą pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Wieniawa doskonale radzi sobie na żywo. Śpiewanie łączy z choreograficznymi popisami

Początki wokalnej kariery Julii Wieniawy z pewnością do najłatwiejszych nie należały. Ta młoda celebrytka, aspirująca i zdolna aktorka, zgromadziła wprawdzie spore grono fanów i odbiorców, ale wielu powątpiewało w jej muzyczne talenty. No cóż, do talentu doszła zapewne masa pracy. Czy Julia Wieniawa potrafi śpiewać na żywo? Tak, radzi sobie doskonale. Śpiewa pewnie i czysto, z intonacją nie ma żadnych problemów. Jej barwa głosu jest bardzo przyjemna dla ucha i mniej nosowa niż na samym początku muzycznej kariery. W dodatku nie ma problemów z łączeniem śpiewania z dość skomplikowanymi choreografiami. Oczywiście to nie jest tak, że repertuar Julii Wieniawy jest bardzo wymagający wokalnie. Ale też nie o popisy wokalne tu chodzi. Są jednak takie piosenki jak "Kocham" i "Kolor", w których pojawiają się bardziej wymagające fragmenty, pełne melizmatów ozdobników i falsetów. Młoda wokalistka radzi sobie z nimi bez problemu, korzystając przy tych piosenkach z mikrofonu na stojaku, co pozwala jej się bardziej skoncentrować na samym śpiewaniu. Krakowski koncert Wieniawy z pewnością zamknął usta niedowiarkom, jeśli tacy byli na widowni. Widziałem jednak w sieci później sporo komentarzy, że piosenkarka "rozwaliła system".

"Światłocienie" to sensualny i przebojowy pop z górnej półki

Warto zwrócić uwagę na sam repertuar Julii Wieniawy. Przed koncertem miałem okazję kilkukrotnie wysłuchać jej drugiego albumu i muszę przyznać, że polubiłem "Światłocienie" od razu. To sensualny, nowoczesny pop, którego bardzo dobrze się słucha. Płyta pokazuje dualizm osobowości Wieniawy, jej różne odsłony i nastroje. Jest tu więc miejsce na światło i mrok, a przede wszystkim na bardzo dobre produkcje. Te piosenki doskonale sprawdzają się na koncercie, a połączenie elektronicznych brzmień z żywą perkusją i gitarami dodaje im tylko mocy. Wokalistka śpiewa o miłości i rozstaniu, ale podkreśla także przekaz o samoakceptacji i "miłości własnej", i to mocno wybrzmiewa ze sceny.

Na ten koncert z chęcią poszedłbym jeszcze raz

Koncert Julii Wieniawy to także pokaz talentów tancerzy. Show pełny świateł i energii, która udziela się publiczności. Krakowscy fani byli zachwyceni występem swojej idolki do tego stopnia, że reakcjami zaskakiwali ją samą. Wieniawa ze sceny wielokrotnie podkreślała, że jest wdzięczna za taki odbiór jej twórczości. Zgromadzona publiczność znała od A do Z teksty jej nowych piosenek i głośno je wyśpiewywała. Doskonała jest też interakcja Wieniawy z fanami, która skraca dystans, wprowadza atmosferę pełną akceptacji i zrozumienia. Wie, że w dużej mierze ma do czynienia z bardzo młodym odbiorcą i potrafi się z nim zidentyfikować. Oprócz najnowszych piosenek nie zapomina także o utworach, które już stały się hitami, jak "Omamy", "Nie muszę" i "Zabierz tę miłość". Po Krakowie gwiazda odwiedzi jeszcze Łódź, Wrocław, Poznań i Katowice. Oprócz tych miast na liście znajdują się jeszcze Warszawa i Gdańsk, ale tu bilety już się wyprzedały. Z wielką chęcią ponownie wybrałbym się na ten koncert - i to jest chyba najlepsza rekomendacja. "Światłocienie Tour" to poziom światowy, a Julia Wieniawa wyrasta na jedną z najbardziej znaczących wokalistek w polskiej branży muzycznej.