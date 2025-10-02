29 września w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się uroczysta premiera produkcji "Chopin, Chopin!". Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego opowie o życiu jednego z najwybitniejszych muzyków - Fryderyka Chopina. - Fabuła filmu pokazuje Chopina w bardzo różnych sytuacjach, niektóre mogą być nawet zaskoczeniem dla widza, bo o Chopinie mówi się dużo, ale w sposób sztampowy. Mało kto wie, że angażował się w relacje koleżeńskie czy nawet romanse, że był bywalcem salonów, duszą towarzystwa, uwielbiał opowiadać dowcipy - miał swoją "zwariowaną" stronę - mówił reżyser w rozmowie z portalem TVP.pl. Film do kin trafi już 10 października. Z tej okazji na lotnisku w Warszawie zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, które na miejscu obserwowała redaktorka Plotka.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kwiatkowski dał popis na lotnisku Chopina

Dawid Kwiatkowski zachwycił na lotnisku. Ludzie wychodzili z kolejek

2 października na warszawskim lotnisku Chopina podróżujący mieli okazję przeżyć coś naprawdę wyjątkowego. Zamiast zwykłego oczekiwania na samolot, przywitały ich dźwięki kwartetu smyczkowego, któremu towarzyszył pianista Wojciech Kruczek. Wydarzenie nabrało jeszcze większego rozmachu, gdy do muzyków dołączył Dawid Kwiatkowski. Artysta wspólnie z chórem wykonał utwór "Dalej, dalej!", który promuje najnowszą produkcję Kwiecińskiego. Niespodziewany koncert wywołał ogromne poruszenie wśród podróżnych, a wielu z nich zatrzymało się, by posłuchać i uwiecznić ten moment. Dzięki temu lotnisko na chwilę zamieniło się w prawdziwą salę koncertową. Fragment z występu Kwiatkowskiego znajdziecie na górze strony.

Dawid Kwiatkowski nagrał piosenkę do filmu "Chopin, Chopin!". Utwór zachwycił internautów

Premiera piosenki "Dalej, dalej" miała miejsce 24 września. "Ludzie! Co za zaszczyt. Zaczynamy wspaniałą przygodę z utworem, który skomponowaliśmy na potrzeby promocji filmu 'Chopin, Chopin!'" - pisał podekscytowany Kwiatkowski. Pod fragmentem teledysku pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych fanów. "Masz ogromny talent. Twoje piosenki mają duszę", "Melodia jak szept, a słowa jak dotyk", "Tworzysz sztukę! Duma!", "Mistrzu! Brawo. Artysta przez wielkie 'A'" - pisali.