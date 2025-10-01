1 października oficjalnie rozpoczął się nowy rok akademicki. Studenci po wakacyjnej przerwie wrócili na uczelnie, by kontynuować naukę i zdobywać kolejne doświadczenia. To dobry moment, by zastanowić się, jak studia kształtują rozwój młodych ludzi i jakie mają znaczenie w późniejszym życiu. Redakcja Plotka postanowiła zapytać o to Paulinę Smaszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o stosunku do Smaszcz. Zapytaliśmy ją o dramę z Kurzajewskim

Paulina Smaszcz o znaczeniu edukacji: Na to najbardziej w życiu musimy liczyć

- Z biegiem lat wiem, że w życiu można wszystko stracić. Można stracić zdrowie, pieniądze, wymarzoną pracę, rodzinę. Natomiast jest coś, czego nie stracimy nigdy - zaczęła w rozmowie z Plotkiem Paulina Smaszcz. - To jest wykształcenie, edukacja, zasoby, kompetencje i nasze doświadczenie - wyjaśniła. Zdaniem prezenterki właśnie te elementy sprawiają, że w sytuacjach kryzysowych, które wymagają od nas nagłych rozwiązań i które są w stanie nas złamać, jesteśmy w stanie iść dalej. - W życiu nie stracisz tylko jednego, dokładnie tego. Wykształcenia, edukacji, możliwości, tego, co masz, tego, co umiesz. I na to najbardziej w życiu musimy liczyć - tłumaczyła bizneswoman.

Paulina Smaszcz o edukacji zdrowotnej. Nawiązała do Kościoła

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskich szkołach, który od samego początku wzbudzał mnóstwo emocji. Spora część rodziców zdecydowała się na wypisanie swoich dzieci. Co na ten temat sądzi Paulina Smaszcz? - Myślę, że naprawdę Kościołowi nie jest na rękę, żeby edukować naszą młodzież, żeby mówić, czym jest zły dotyk, pedofilia, czym jest seksualność, jak żyć partnersko - zaczęła w podcaście "Call me mommy". Jej zdaniem edukacja zdrowotna obejmuje ważne tematy. - Uważam, że edukacja zdrowia to nie są tylko zbliżenia, to są diety, aktywność fizyczna, to jest wszystko to, co wiąże się z długowiecznością, ze zdrowym życiem, walka z otyłością, którą mamy. Coraz więcej ze świadomością, z depresjami, rozpoznawaniem depresji, używkami - to wszystko jest tam w programie. O co chodzi, że oni się skupili na tych zbliżeniach? No ja mam wrażenie, że to jest na rękę Kościołowi i dlatego z ambony krzyczą: nie zapisujcie dzieci - mówiła.