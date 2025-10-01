Co roku stolica Francji przyciąga największe gwiazdy, które tłumnie pojawiają się na paryskim fashion weeku. Na wydarzeniu nie zabrakło Victorii Beckham, Heidi Klum czy też Kendall Jenner. Wśród polskich celebrytek, które zdecydowały się na wzięcie udziału w tygodniu mody, są m.in. Julia Wieniawa oraz Anja Rubik. Do tego grona dołączyła Małgorzata Kożuchowska, która zaprezentowała się w sukience od Sary Boruc. Co o jej stylizacji sądzi Robert Czerwik?

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła w Paryżu? Tak jej stylizację podsumował znany projektant mody

To pierwszy raz, gdy aktorka pojawiła się na tygodniu mody w stolicy Francji. Od razu zwróciła uwagę jedną z kreacji - zdjęcia z wydarzenia pojawiły się w social mediach celebrytki. Okazuje się, że sukienka, którą założyła Kożuchowska, to projekt Sary Boruc. O ocenę stylizacji poprosiliśmy Roberta Czerwika - nie krył on zachwytu nad gwiazdą. - Małgorzata Kożuchowska wyglądała bezbłędnie. Kolejny raz udowodniła, że każda jej stylizacja jest dopieszczona w najmniejszym detalu - podkreślił projektant. - Sukienka z frędzlami totalnie w trendzie, frędzle królują w tym sezonie. Do tego świetna, smokingowa marynarka, które razem budują elegancką, nowoczesną sylwetkę - zauważa ekspert. - Całość stylizacji to perfekcyjna równowaga między nowoczesnością a klasyką. Małgorzata wygląda tu seksownie, zmysłowo, ale bez dosłowności. To subtelność, która emanuje siłą i kobiecością, jest seksownie, ale bez golizny. Naturalne włosy, bardzo światowy klimat. Totalny zachwyt - podsumowuje Czerwik w rozmowie z Plotkiem.

Małgorzata Kożuchowska zachwyciła projektanta. Czy fanów również?

Jako że Kożuchowska opublikowała zdjęcia z fashion weeku w mediach społecznościowych, fani aktorki mieli okazję je ocenić w komentarzach. Czy byli zachwyceni tak, jak Robert Czerwik? "Wow, ale look. Idę wyjąć moją torebkę z frędzlami", "Wspaniały look! Jest moc!", "Jak zawsze Pani wygląda pięknie i zjawiskowo", "Zawsze z klasą", "Właściwa kobieta na właściwym miejscu. Sztos Pani Małgosiu, jak zwykle" - pisali obserwatorzy, wychwalając gwiazdę.