28 września wyemitowano specjalny odcinek "Tańca z gwiazdami". Była to forma świętowania jubileuszu programu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji stacja Polsat przygotowała liczne niespodzianki. Tego dnia żadna z par nie odpadła. Maurycy Popiel, znany z "M jak miłość", który tańczy z Sarą Janicką, ma się czym chwalić. Duet zgarnął aż czterdzieści punktów, tańcząc tango argentino. Teraz para zdradziła, czy w czasie trudnych treningów były problematyczne momenty.

Zobacz wideo Popiel wytańczył pierwszą 40. Kto najbardziej oberwał przed programem?

"Taniec z gwiazdami". Maurycy Popiel i Sara Janicka zdobyli 40 punktów. Był jakiś kryzys przed?

Maurycy Popiel i Sara Janicka zgarnęli po raz pierwszy 40 punktów w programie "Taniec z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem wyznali, czy w czasie treningów pojawiły się kryzysy. - Ja miałam kryzys z obitymi nogami i z siniakami, to był jedyny - mówiła Sara. Wtem odezwał się Maurycy. - Przepraszam - powiedział ze śmiechem. - Spoko wybaczam. Jak mamy za to zdobywać czterdziestki to poświęcę się. Więc no tylko to. Żebyśmy nie trafiali w nogi, tylko między nogi. To było największe wyzwanie - skwitowała w rozmowie z Plotkiem. - No nie, przy tango... Był kryzys poprzednio, przy quickstepie. Natomiast teraz przy tangu argentyńskim, taniec z Sarą jest naprawdę przyjemny i nie było żadnego kryzysu - mówił Maurycy Popiel Plotkowi.

"Taniec z gwiazdami". Maurycy Popiel usłyszał to od producenta "M jak miłość"

W rozmowie z Plotkiem aktor przyznał, że po przyjęciu propozycji z "Tańca z gwiazdami", musiał odbyć rozmowę z producentem serialu. Wspomniał o dużej presji, jaką na niego nałożono. "Jeśli chodzi o nasz serial, to ma historię wielu udziałów i zwycięzców "Tańca z gwiazdami". Nie ukrywam, że jak rozmawiałem z producentem naszego serialu, że będę potrzebował trochę czasu na ten program, to też usłyszałem, że tradycje u nas w serialu są duże, więc i oczekiwania są duże. Staram się im sprostać" - skwitował Maurycy Popiel.