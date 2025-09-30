Julia Wieniawa drugi rok z rzędu zaprezentowała się podczas paryskiego tygodnia mody. Tym razem widzieliśmy gwiazdę w srebrzystej mini, a jej moment na wybiegu mocno wyróżniał się na tle innych sław. Wystąpiła u boku między innymi Philippine Leroy-Beaulieu, Gillian Anderson, Heidi Klum oraz Evy Longorii. Jej wielkie wejście przeanalizowała znana modelka.

Julia Wieniawa na wybiegu pokazała, że ma status gwiazdy? Jakubowicz wyróżnia kilka elementów

Sabina Jakubowicz to modelka i stała bywalczyni fashion weeków. Jest ulubienicą zagranicznych fotografów, których zaskakuje niebanalnymi stylizacjami od projektantów. Modelkę większość kojarzy z okładek "Vogue'a", "Elle", pokazów mody czy odcinków "Top Model" z jej gościnnym udziałem. Wiele razy prezentowała na sobie także projekty Dawida Wolińskiego. Co Jakubowicz przekazała nam na temat Wieniawy w roli modelki? Jest pod wrażeniem. - Spektakularnie wypadła! Julia ma ogromną świadomość własnego ciała oraz duże doświadczenie w występach na scenie! I to było widać podczas jej występu - powiedziała ekspertka. To fakt - Wieniawa w ostatnim czasie bardzo koncentruje się na życiu scenicznym ze względu na karierę wokalistki. Co jeszcze nie umknęło uwadze Jakubowicz? Chodzi o taneczne ruchy, które było widać już na samym początku.

Bardzo podobał mi się również element tańca, bo wyróżnił ją na tle innych gwiazd! Świetnie

- oceniła modelka.

Sabina Jakubowicz od dawna zna się z Wolińskim. Oto kulisy ich pierwszego spotkania

Widać, że między modelką a Dawidem Wolińskim jest wyjątkowa więź, która nawiązała się oczywiście w świecie mody. Jakubowicz z wielką sympatią wypowiedziała się o projektancie dla cozatydzien.tvn.pl. "Poczuliśmy wzajemnie tę iskrę, że robimy coś, co naprawdę działa i ma sens. Długo zastanawiałam się, z kim z polskich projektantów chciałabym zacząć długą, kompleksową współpracę i wybrałam najlepiej, jak mogłam. To, że zrodziło się z tego porozumienie i sympatia na poziomie osobistym jest wielkim prezentem od losu" - przekazała modelka.