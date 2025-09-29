28 września stacja Polsat wyemitowała specjalny odcinek "Tańca z gwiazdami", który powiązany był z obchodami jubileuszu programu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji produkcja przygotowała liczne niespodzianki. Do udziału w show zaproszono uczestników poprzednich edycji. Od razu dało się zauważyć, że wyjątkowo licznie reprezentowana była ekipa ukochanego serialu Polaków, a mianowicie "M jak miłość". Wśród nich były m.in. Katarzyna Cichopek i Anna Mucha, które na ściance rozbawione pozowały ze swoimi nagrodami. Więcej przeczytasz tutaj. Weronika Zając z Plotka miała okazję porozmawiać z gwiazdami biorącymi udział w jubileuszu. Maurycy Popiel, który również gra w serialu "M jak miłość" wyjawił, że decydując się na udział w programie, wiedział, że będzie musiał zmierzyć się z ogromną presją.

REKLAMA

Zobacz wideo Plejada sław "M jak miłość" w "TzG". To Popiel usłyszał od reżysera serialu

"Taniec z gwiazdami". Maurycy Popiel mówi o ogromnej presji. "Staram się sprostać wymaganiom"

Rafał Mroczek, Katarzyna Cichopek i Anna Mucha to gwiazdy serialu "M jak miłość", które pojawiły się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W nowej edycji show do programu dołączył Maurycy Popiel, więc ukochana produkcja Polaków nadal ma silną reprezentację. W rozmowie z Weroniką Zając aktor przyznał, że kiedy przyjął propozycję wzięcia udziału w programie, musiał odbyć rozmowę z producentem serialu. Wspomniał o dużej presji, jaką na niego nałożono.

Jeśli chodzi o nasz serial, to ma historię wielu udziałów i zwycięzców "Tańca z gwiazdami". Nie ukrywam, że jak rozmawiałem z producentem naszego serialu, że będę potrzebował trochę czasu na ten program, to też usłyszałem, że tradycje u nas w serialu są duże, więc i oczekiwania są duże. Staram się im sprostać.

"Może dołączę do grona moich kolegów, którzy mają Kryształową Kulę w domu" - wyznał aktor. Redaktorka Plotka miała także okazję podpytać aktora o zalety i wady grania w tak popularnej produkcji, która przed telewizory przyciąga miliony widzów. "Zalety są takie, że zarabia się pieniądze i jest się rozpoznawalnym i sławnym i ludzie cię kochają, a wad nie ma" - podsumował. W jubileuszowym odcinku "Tańca z gwiazdami" Maurycy Popiel wraz ze swoją partnerką Sarą zatańczył tango argentino. Para zachwyciła widzów i zdobyła aż 40 punktów od jury.

"Taniec z gwiazdami". Anna Mucha zjawiła się na jubileuszu z uszkodzoną nagrodą

Katarzyna Cichopek w związku z 20-leciem "Tańca z gwiazdami" na ściankę zabrała ze sobą dwie Kryształowej Kule, które zdobyła w programie ze swoim ówczesnym partnerem Marcinem Hakielem. Para zwyciężyła drugą edycję show oraz zajęła pierwsze miejsce w "Finale Finałów Tańca z gwiazdami". Towarzyszyła jej Anna Mucha, która pojawiła się na gali z... uszkodzoną nagrodą. Jak się okazuje, jej Kryształowa Kula straciła podporę. Jak di tego doszło? Aktorka tak cieszyła się ze statuetki, że z radości za bardzo się zamachnęła. "Miałam dużo szczęścia, że nie trafiłam w samochód, który stał obok" - wyznała. Co jeszcze działo się w programie? Więcej zobaczysz tutaj: Zaskakujący finał jubileuszowego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tego nikt się nie spodziewał