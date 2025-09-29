28 września Polsat wyemitował wyjątkowy jubileuszowy odcinek "Tańca z gwiazdami". W tym roku program obchodzi swoje 20-lecie i z tej okazji produkcja przygotowała szereg atrakcji w tym m.in. zaproszono wyjątkowych gości, którymi byli uczestnicy poprzednich edycji show. Odcinek rozpoczął się wejściem Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego, którzy prowadzili program, kiedy emitowano go jeszcze na antenie TVN. Duet współprowadził program wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem, którzy są aktualnymi gospodarzami show. Nie obyło się bez żartów, które na widowni wywoływały salwy śmiechu. Więcej o specjalnym odcinku przeczytacie tutaj. Reporterka Plotka Weronika Zając miała okazję rozmawiać o jubileuszu z Katarzyną Skrzynecką. Aktorka podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z formatem, który 20 lat temu debiutował w polskiej telewizji.

"Taniec z gwiazdami". Katarzyna Skrzynecka wspomina swój debiut w programie

"Taniec z gwiazdami" po raz pierwszy pojawił się w Polsce w 2005 roku. Do pierwszego sezonu kupionego od BBC formatu udało się pozyskać zaledwie osiem gwiazd i początkowo trudno było przewidzieć, z jakim odbiorem się spotka. Nikt nie spodziewał się, że program stanie się tak popularny, że na antenie utrzyma się przez tyle lat. Jedną z pierwszych uczestniczek była właśnie Katarzyna Skrzynecka, która tańczyła w duecie z Marcinem Hakielem. W jury zasiadali wtedy Iwona Pavlović, Beata Tyszkiewicz, Zbigniew Wodecki oraz Piotr Galiński. W rozmowie z Weroniką Zając z Plotka Katarzyna Skrzynecka wspomniała ten wyjątkowy czas.

My byliśmy pewnie swego rodzaju legendarną parą tego programu, ponieważ zatańczyliśmy w pierwszej edycji, kiedy po raz pierwszy "Taniec z gwiazdami" pojawił się w Polsce.

- W pierwszym odcinku, jako para numer jeden, pierwszy taniec kiedykolwiek zatańczony na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i do dziś pamiętam, że była to cha-cha do piosenki Jennifer Lopez "Let's Get Loud" - zaczęła aktorka. Katarzyna Skrzynecka wspomniała także o ogromnej tremie, jaka wiązała się z debiutanckim występem. "Tremę mieliśmy ogromną, bo był to pierwszy taniec, jaki w ogóle na żywo na parkiecie tego cudownego show od 20 lat na parkiecie się pojawił. Ja sobie żartuję, że w parze z Marcinem Hakielem byliśmy 'pierwsze koty za płotem'" - dodała aktorka. Gwiazda pierwszego odcinka "Tańca z gwiazdami" opowiedział także o trudach związanych z udziałem w tego rodzaju show.

- Trzeba wkładać w to naprawdę dużo serca i pracy. Nie raz jest mnóstwo zwątpień, załamań "ja nie dam rady, nie mam siły, to nie dla mnie, nie jestem zawodowym tancerzem". Potem okazuje się, że przychodzi ten tak zwany live, wielki uroczysty wieczór na tym parkiecie i jakoś się udaje, pomimo tremy, zmęczenia. Są to przepiękne, efektowne występy, chociaż mam też wrażenie, że z każdą edycją kolejny uczestnicy tańczą coraz lepie - podsumowała.

"Taniec z gwiazdami". Katarzyna Skrzynecka prowadziła program. Tak mówi o duecie z Gąsowskim

Katarzyna Skrzynecka w "Tańcu z gwiazdami" miała okazję sprawdzić się także jako prowadząca. Weronika Zając z Plotka spytała aktorkę, którą z tych ról preferuje. Skrzynecka podkreśliła, że nie da się tego porównać, bo wiąże się z zupełnie innego rodzaju emocjami.

Zupełnie inny wysiłek i praca, kiedy trzeba cały tydzień trenować i pokazać wszystko, czego się nauczyliśmy na parkiecie "Tańca z gwiazdami" w odcinku na żywo, a czym innymi jest ocenianie kolegów, prowadzenie programu, kiedy i tak udzielają się nam emocje

- zaczęła. "Czasami sami mieliśmy ochotę wskoczyć na ten parkiet i zatańczyć razem z nimi. Przede wszystkim trzeba spontanicznie reagować na wszystko, co się dzieje w studiu. My na szczęście z Piotrkiem Gąsowskim jako prowadzący nigdy tego problemu nie mieliśmy, bo całym sercem byliśmy tutaj, zawsze z uczestnikami. Wszystko, co się działo na żywo, komentowaliśmy w sposób czasem żartobliwy, czasem bardzo wzruszający... taki, jaki jest ten program" - podsumowała aktorka.