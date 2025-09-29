"Królowa przetrwania" stała się telewizyjnym hitem, a w ostatniej edycji mogliśmy zobaczyć m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Paulinę Smaszcz oraz Mariannę Schreiber. Obecnie na Sri Lance trwają zdjęcia do trzeciego sezonu. Wiadomo, że najnowszą odsłonę show poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Kogo zobaczymy w formacie? Będą to z pewnością: Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Izabela Macudzińska-Borowiak oraz Monika Jarosińska. Wśród uczestniczek jest również Maja Rutkowski. Czy jej mąż, samozwańczy detektyw Rutkowski, sądzi, że uda się jej wygrać program?
Reporterka Plotka postanowiła zapytać detektywa bez licencji o kwestię udziału jego żony w show. Jak długo im zajęła decyzja o tym, by Maja wzięła udział w formacie. - Długo się nie zastanawialiśmy. Byłem absolutnie za tym, żeby brała udział w tym programie, ponieważ jest to fajny program, interesujący. Ma dobrą oglądalność. Uważałem, że dobrze by było, żeby przeżyła taką przygodę - stwierdził Rutkowski. Czy obawiał się o ukochaną? Okazuje się, że wcale! - Ona jest dziewczyną, która ma przygotowanie wojskowe i sobie świetnie radzi w takich warunkach. Niejednokrotnie, kiedy braliśmy udział w różnych akcjach, w działaniach, które był w lesie w trudnych warunkach pogodowych, trudnych warunkach geograficznych, Maja świetnie sobie dawała radę - wyjawił celebryta.
Czy Rutkowski uważa, że żona wygra program? - Nie wiem, nie mogę sądować w tej chwili, ale wykluczyć tego nie mogę - odpowiedział. Nasza reporterka zapytała samozwańczego detektywa o Małgorzatę Rozenek-Majdan. Czy uważa, że sprawdzi się jako prowadząca? - Ja nie będę komentował składu personalne produkcji, która wybiera osoby do prowadzenia czy też do udziału w tym programie. Jest to mi zupełnie obojętnie, kto jest osobą prowadzącą - ocenił. - Zobaczymy, jak sobie dziewczyny poradzą - podsumował Rutkowski.
Jak już wspomnieliśmy, najnowszy sezon "Królowej przetrwania" nagrywany jest na Sri Lance. Maja Rutkowski miała problemy, by się tam dostać. Okazało się, że ukradziono jej paszport. - Jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport. Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę. Jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro i sytuacja dla mnie jest wstrząsająca - przekazała ze łzami w oczach na relacji na Instagramie. Na ratunek przybył jej mąż. "Zawsze mogę liczyć na mojego ukochanego męża! Krzysztof odnalazł paszport w Dubaju, złodziej zostanie ukarany" - dowiedzieliśmy się z kolejnego postu. Maja zapowiedziała udział w programie, choć jeszcze wówczas nie ujawniła, że zobaczymy ją w "Królowej przetrwania".
