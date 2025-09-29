"Królowa przetrwania" stała się telewizyjnym hitem, a w ostatniej edycji mogliśmy zobaczyć m.in. Agnieszkę Kaczorowską, Paulinę Smaszcz oraz Mariannę Schreiber. Obecnie na Sri Lance trwają zdjęcia do trzeciego sezonu. Wiadomo, że najnowszą odsłonę show poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Kogo zobaczymy w formacie? Będą to z pewnością: Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Izabela Macudzińska-Borowiak oraz Monika Jarosińska. Wśród uczestniczek jest również Maja Rutkowski. Czy jej mąż, samozwańczy detektyw Rutkowski, sądzi, że uda się jej wygrać program?

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Rutkowski może wygrać "Królowe przetrwania"? Krzysztof przypomina o jej portfolio

Krzysztof Rutkowski o szansach żony na zwycięstwo w "Królowej przetrwania"

Reporterka Plotka postanowiła zapytać detektywa bez licencji o kwestię udziału jego żony w show. Jak długo im zajęła decyzja o tym, by Maja wzięła udział w formacie. - Długo się nie zastanawialiśmy. Byłem absolutnie za tym, żeby brała udział w tym programie, ponieważ jest to fajny program, interesujący. Ma dobrą oglądalność. Uważałem, że dobrze by było, żeby przeżyła taką przygodę - stwierdził Rutkowski. Czy obawiał się o ukochaną? Okazuje się, że wcale! - Ona jest dziewczyną, która ma przygotowanie wojskowe i sobie świetnie radzi w takich warunkach. Niejednokrotnie, kiedy braliśmy udział w różnych akcjach, w działaniach, które był w lesie w trudnych warunkach pogodowych, trudnych warunkach geograficznych, Maja świetnie sobie dawała radę - wyjawił celebryta.

Czy Rutkowski uważa, że żona wygra program? - Nie wiem, nie mogę sądować w tej chwili, ale wykluczyć tego nie mogę - odpowiedział. Nasza reporterka zapytała samozwańczego detektywa o Małgorzatę Rozenek-Majdan. Czy uważa, że sprawdzi się jako prowadząca? - Ja nie będę komentował składu personalne produkcji, która wybiera osoby do prowadzenia czy też do udziału w tym programie. Jest to mi zupełnie obojętnie, kto jest osobą prowadzącą - ocenił. - Zobaczymy, jak sobie dziewczyny poradzą - podsumował Rutkowski.

Maja Rutkowski miała poważne problem. Nie mogła dostać się na Sri Lankę

Jak już wspomnieliśmy, najnowszy sezon "Królowej przetrwania" nagrywany jest na Sri Lance. Maja Rutkowski miała problemy, by się tam dostać. Okazało się, że ukradziono jej paszport. - Jestem dwa dni w podróży. Ukradziono mi paszport. Nie chcą mnie wpuścić na Sri Lankę. Jestem deportowana. Rozumiecie to? Masakra. Powiem wam, że jest mi tak przykro i sytuacja dla mnie jest wstrząsająca - przekazała ze łzami w oczach na relacji na Instagramie. Na ratunek przybył jej mąż. "Zawsze mogę liczyć na mojego ukochanego męża! Krzysztof odnalazł paszport w Dubaju, złodziej zostanie ukarany" - dowiedzieliśmy się z kolejnego postu. Maja zapowiedziała udział w programie, choć jeszcze wówczas nie ujawniła, że zobaczymy ją w "Królowej przetrwania".