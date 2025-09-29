Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem w zeszłym roku i od tego momentu cały czas jest na świeczniku. Wielu bacznie zaczęło się przyglądać jej relacji z Marcinem Rogacewiczem. Duet, który walczy o Kryształową Kulę w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", długo nie komentował plotek o rzekomym związku. W końcu zdecydowali się ujawnić prawdę podczas tanecznego show i na oczach widzów namiętnie się pocałowali, tym samym potwierdzając, że są razem. W jubileuszowym odcinku programu 28 września w dłoni aktora zobaczyliśmy pierścionek zaręczynowy. Reporterka Plotka zapytała Kaczorowską i Rogacewicza o oświadczyny. Reakcja tancerki mówi wiele.

Zobacz wideo Widzowie pytają Rogacewicza o oświadczyny... Zapytaliśmy i my!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaskoczeni pytaniem o zaręczyny!

Tancerka i aktor mają wielu fanów, którzy śledzą ich poczynania w programie. Są oni również zainteresowani ich relacją prywatną, kibicując jej. Czy to im pomaga? - Jak ktoś śle nam jakąś dobrą energię dotyczącą czegokolwiek, to jest super miłe i bardzo pomaga, dziękujemy - stwierdziła Kaczorowska. - Pomaga, dziękujemy, to mobilizuje - dodał Rogacewicz. - To dmucha w skrzydła, to motywuje. To jest dobre. W dzisiejszym świecie przepełnionym hejtem, niestety, powinniśmy wszyscy sobie dmuchać skrzydła tym, co pozytywne, dobrymi słowami. Jeśli widzisz u kogoś coś pięknego, dobrego, powiedz mu o tym, napisz. Wspierajmy się. Bardzo się my wszyscy jako ludzie potrzebujemy - uznała celebrytka. - Wspierać, pomagać, inspirować, dodawać dobrej energii - mówił aktor.

Reporterka Plotka postanowiła zapytać o komentarze, które pojawiły się po występie duetu. Wiele z nich dotyczyło momentu, gdy na samym początku Rogacewicz stanął na scenie z czerwonym pudełkiem z pierścionkiem zaręczynowym. I choć był to wyłącznie element choreografii, nie obyło się bez plotek i spekulacji. - Eee, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ty jeszcze nic nie wiesz przecież... - zaczął aktor, zwracając się do ukochanej, która się uśmiechała. - Dobra, lećmy dalej - skwitowała Kaczorowska, jak najszybciej kończąc temat.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wspomnieli o przeszłości

Zarówno tancerka, jak i aktor mają za sobą burzliwe rozstania z byłym małżonkami. Dziennikarzem portalu Party postanowił zapytać zakochanych, dlaczego nie chcą poruszać w wywiadach kwestii swojej przeszłości. - Szanujemy swoją przeszłość - zaczął Rogacewicz. - I ludzi, którzy nam towarzyszyli w tej przeszłości. No wiesz, mamy dzieci, więc to są takie prywatne tematy, które powinny... - dodała Kaczorowska. - Zostać w sferze prywatnej - dokończył za nią aktor. - Absolutnie - podsumowała celebrytka.