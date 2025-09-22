Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym nie brakowało emocji. Duet Katarzyny Zillman i Janji Lesar absolutnie oczarował jury i widzów. Równie wysoko oceniono także taneczne popisy Agnieszki Kaczorowskiej i Michała Rogacewicza. Program, który emitowany jest na żywo, rządzi się swoimi prawami i nie obyło się bez problemów. Pod koniec układu tanecznego Maurycego Popiela i Sary Janickiej doszło do bolesnej wpadki. Więcej przeczytasz tutaj. Wiele emocji wzbudziły także słowa Ewy Kasprzyk. Aktorka w szokujący sposób wypowiedziała się na temat terapii i alkoholu. O opinię na temat tej wypowiedzi postanowiliśmy zapytać ekspertkę.

"Taniec z gwiazdami". Szokujące słowa Ewy Kasprzyk. Krzysztof Ibisz od razu zareagował

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" w materiale przed występem Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej wyemitowano materiał, w którym influencer polecił terapię. Do słów influencera postanowiło odnieść się także jury programu. Tomasz Wygoda nawiązał do słów piosenki Stanisława Soyki, który niedawno zmarł. Juror podkreślił, aby szczerze mówić o swoich uczuciach. - Mówmy o tym, co nas boli otwarcie - powiedział, nawiązując do utworu. Szokujące słowa na temat terapii wypowiedziała Ewa Kasprzyk.

Ja, gdybym miała iść na terapię albo na drinka, to poszłabym na drinka, bo taniej się płacze

- stwierdziła aktorka. Na te słowa natychmiast zareagował Krzysztof Ibisz, który podkreślił, aby nie promować takiej formy radzenia sobie z problemami. - Ale nie promujmy tego - podkreślił. Wypowiedź aktorki wywołała spore zamieszanie w sieci. Internauci podkreślili, że program ogląda bardzo wiele młodych osób i taka wypowiedź w ogóle nie powinna paść w programie. Postanowiliśmy o opinię zapytać znaną i cenioną psycholożkę Magdalenę Chorzewską. Co ekspertka sądzi o słowach Kasprzyk?

"Taniec z gwiazdami". Psycholożka oceniła wypowiedź Ewy Kasprzyk. "Apeluję o większą rozwagę"

Magdalena Chorzewska była jedną z ekspertek w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W 2022 roku zdecydowała się zrezygnować z dalszego udziału w show i skupiła się na własnym rozwoju. W rozmowie z serwisem Plejada ujawniła powody swojej decyzji. "Za dużo lat, już jestem na innym etapie. Mam też inne plany zawodowe. Wszystko się nałożyło, bo i ta afera z Rafałem Olszakiem i moje zmęczenie tym formatem" - podsumowała. Dziś psycholożka prężnie rozwija własną działalność i chętnie udziela się w mediach. Zapytaliśmy ją, co sądzi o słowach Ewy Kasprzyk z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami". Ekspertka przyznała, że była bardzo zaskoczona wypowiedzią aktorki i dobitnie podkreśliła, że tego typu komentarze mogą przyczynić się do zwiększenia negatywnego spojrzenia na temat psychoterapii.

Nawet jeśli miał to być żart, to chcę jasno powiedzieć, że porównywanie alkoholu do terapii brzmi bardzo, bardzo źle

- zaznaczyła psycholożka. Warto podkreślić, że terapia to nie tylko metoda na uzyskanie pomocy podczas przeżywania życiowych trudności, ale także pomoc dla osób mierzących się z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi.

Pani Ewa jest osobą publiczną, a jej słowa docierają do wielu osób. Apeluję o większą rozwagę podczas głoszenia tego typu stwierdzeń. Zapewniam, że alkohol nie rozwiązuje problemów, a z pewnością je nasila. Koszty, jakie my wszyscy ponosimy na leczenie osób uzależnionych od alkoholu są ogromne

- podkreśliła ekspertka i wspomniała także o kosztach osobistych związanych z domem i rodziną. Zgadzacie się z tą opinią?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.