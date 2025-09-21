Karol Nawrocki udał się w swoją drugą podróż do Stanów Zjednoczonych, która rozpoczęła się 21 września i zakończy się trzy dni później. Polski prezydent wystąpi w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Towarzyszy mu małżonka, która jak zwykle przykuła uwagę swoją stylizacją - założyła garnitur. W rozmowie z Plotkiem kreację Marty Nawrockiej oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro.

Marta Nawrocka przykuła uwagę. Tak ekspertka oceniła jej stylizację

Tuż po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych na profilu prezydenta w serwisie X pojawiło się krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak para prezydencka opuszcza samolot. Marta Nawrocka zaprezentowała się w garniturze i od razu przykuła uwagę. Co o jej stylizacji sądzi ekspertka? W rozmowie z Plotkiem przywołała legendarną aktorkę. - Nawet Marlena Dietrich, która w męskim fraku i smokingu tworzyła historię stylu, nie wysyłała aż tak mocnego komunikatu o przejmowaniu sterów, jak nasza pierwsza dama - podkreśla Ewa Rubasińska-Ianiro. - Jej garnitur, wreszcie naprawdę dobrze skrojony, z parą perfekcyjnie dopasowanych spodni i śnieżnobiałą dopasowaną koszulą, mógłby z powodzeniem pełnić rolę wzorca dla dyplomatycznego looku - zauważa stylistka.

- Tylko te rzędy oblekanych tkaniną guzików oraz taliowanie marynarki zdradzają, że to wersja damska i gdyby nie one, jej mąż spokojnie mógłby wymieniać się z nią garderobą z korzyścią dla własnego wizerunku - oceniła ekspertka. - Komunikacja wizerunkiem nigdy nie była tak jasna, wskazując lidera. Uczcie się, politycy, jak zarządzać wizerunkiem, do tego ta postawa i krok godny przywódcy - podsumowuje specjalistka.

Marta Nawrocka odwiedziła klinikę Ewy Błaszczyk

Jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marta Nawrocka znalazła czas, by odwiedzić klinikę Budzik, którą założyła Ewa Błaszczyk. O swojej wizycie pierwsza dama napisała w poście na Instagramie. "Klinika Budzik to wyjątkowe miejsce, które powstało dzięki determinacji i wielkim sercu pani Ewy Błaszczyk - wspaniałej kobiety, która od lat daje pacjentom i im rodzinom szansę na powrót do życia. Pragnę wyrazić ogromny szacunek dla całego zespołu lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i rehabilitantów - wasza praca to codzienna walka o czyjeś zdrowie, życie i marzenia" - czytamy we wpisie. Więcej o tej wizycie dowiecie się tutaj: Marta Nawrocka spotkała się z Ewą Błaszczyk. Odwiedziła klinikę aktorki