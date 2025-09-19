Joanna Krupa jest ikoną polskiego "Top Model". Nikogo nie zdziwił więc fakt, że modelka pojawiła się 16 września na imprezie "Top Model Night", gdzie udzieliła wielu wywiadów dziennikarzom. W rozmowie z reporterka Plotka Julią Mistarz odniosła się do aktualnych relacji z byłym mężem oraz tematu związanego z internetowym hejtem.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa Krupy o kontakcie z byłym mężem. Stanęła w obronie El Dursi

Joanna Krupa szczerze o relacji z byłym mężem. "Dla dziecka człowiek się zmienia"

Nasza reporterka zapytała Krupę o aktualny kontakt z byłym mężem Douglasem Nunesem. Przypomnijmy, że para rozwiodła się w 2023 roku, a w 2019 przywitali na świecie córkę Ashę. - On ma moje klucze, ma kod do alarmu, ma wszystko. Wchodzi i wychodzi sobie kiedy chce do mojego domu - wyjawiła modelka. Gwiazda ma na to pozwalać właśnie ze względu na ich pociechę. - Moi bliscy myślą, że jestem troszkę nienormalna, że tak pozwalam, że jest taka relacja bardzo otwarta, ale córce oddałabym swoje szczęście - dodała Krupa.

Myślę, że to robię, bo sytuacja, wiadomo, ani dla niego, ani dla mnie nie jest łatwa, ale dla dziecka człowiek się zmienia, priorytety też się zmieniają i decyzje są inne

- wyznała modelka, odnosząc się do relacji z Nunesem.

Joanna Krupa broni Klaudii El Dursi. Nie ma litości dla hejterów

Krupa podzieliła się również w wywiadzie swoim zdaniem na temat internetowych komentarzy dotyczących wyglądu danych osób. Przypomnijmy, że niedawno fala hejtu spłynęła na Klaudię El Dursi, która zaledwie w lipcu urodziła swoje trzecie dziecko. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Nie mogłam uwierzyć, co internauci napisali o El Dursi. 'Co jej się stało?'. Przestańcie mówić kobietom, jak mają wyglądać". - Dla mnie to jest coś ohydnego, okropnego. (...) Ja urodziłam Ashę, jak miałam 40 lat i przyznam się, że moje ciało już nigdy nie wróciło do tego, co było przed Ashą. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz założyłam dwuczęściowy strój. Jak ludzie komentują, (...) to myślę, że sami siebie nie lubią. Chowają się za komputerem i robią cyberbullying. To jest okropne - skomentowała dla Plotka modelka.

Krupa obroniła przy tym koleżankę z "Top Model". - El Dursi na pewno jest mocną kobietą. Wie, że jest piękna, ma sukces, ma pieniądze, ma piękne dzieci i nie myślę, że się tym przejmuje, ale to na pewno boli, że ludzi sa tak nienawistni - powiedziała nasza rozmówczyni. - Nie rozumiem, o co ludziom chodzi. Naprawdę wiem, że social media są ważne, jeśli chodzi o klientów i pracę, ale dla mnie social media zniszczyły show-biznes. (...) Naprawdę są ludzie, którzy takie rzeczy czytają i dostają depresji, przeżywają to. (...) Dla mnie nie powinno to istnieć, (...) tacy ludzie naprawdę powinni zostać ukarani - podsumowała Krupa, nawiązując do internetowego hejtu.