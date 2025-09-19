Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał z porządku obrad sesji rady miasta swój projekt w sprawie nocnej prohibicji. Radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali przyjęcie stanowiska zakładającego m.in. pilotażową nocną prohibicję w dwóch dzielnicach. Decyzja Trzaskowskiego wzbudziła mnóstwo emocji. Plotek postanowił zapytać gwiazdy, co sądzą na ten temat. Również one nie przebierały w słowach.

Michał Koterski reaguje na wycofanie projektu w sprawie prohibicji. "Sytuacja w Polsce jest tragiczna"

W rozmowie z Plotkiem aktor zauważył, że rząd ma problem ze wspieraniem inicjatyw antyalkoholowych. "W tamtym roku udaliśmy się ze wspaniałym projektem ogólnopolskiej kampanii antyalkoholowej, mój ojciec przekazał prawa do słynnej sceny z 'Dnia Świra'. Odmień być, czyli odmienić alkoholizm przez przypadki. Kiedy choruje jedna osoba w rodzinie, choruje cała rodzina - ja, ty, on, ona, itd. Przedstawiciele mojej działalności zawiązanej z walką z uzależnieniami byli u pani ministry zdrowia i mimo zachwytów nad projektem, minął rok, jak nikt się nie odezwał" - mówił nam Koterski. Aktor zwrócił również uwagę, że w przestrzeni publicznej próżno szukać kampanii antyalkoholowych. Nie brakuje natomiast reklam promujących procentowe trunki.

Koterski nie kryje rozczarowania postawą Trzaskowskiego. Zaskoczony jednak nie jest. "Żaden prezydent podczas kampanii nie opowiedział się za jakimikolwiek ograniczeniami związanymi z piciem alkoholu. Uznali to, jak to każdy z nich mówił, za objaw wolności, łącznie z panem prezydentem Trzaskowskim. Nikt nie chce się narażać pijącemu społeczeństwu, poza tym pijące społeczeństwo to ogłupione społeczeństwo i łatwiej nim manipulować" - mówił. Zdaniem aktora sytuacja w Polsce pod tym względem jest "tragiczna". "Kuleje wszystko. Profilaktyka praktycznie nie istnieje, w szkołach dzieci sięgają po alkohol i narkotyki w coraz to młodszym wieku i nikt z tym nic nie robi. To się skończy dla nas wszystkich katastrofalnie. Kliniki odwykowe nie nadążają z obsłużeniem pacjentów, na terapię czeka się miesiącami. Dzieci cierpią i zatracają się w różnego rodzaju substancjach, a nasi politycy nic z tym nie robią, bo nie jest im to na rękę" - tłumaczył. Koterski zwraca uwagę, że bardzo ważne jest także budowanie świadomości na temat problemu. "Jeśli rządzący nas w tym nie wesprą, to będzie tragiczne w skutkach dla nas wszystkich".

Ilona Felicjańska nie kryje rozczarowania wycofaniem projektu

Podobnego zdanie jest również Ilona Felicjańska. Modelka nie ma wątpliwości, że taki zakaz jest potrzebny. "Pokazują to doświadczenia w tej kwestii innych krajów. Alkohol jest legalną trucizną. Jak wykazują badania, nie ma dozwolonej nieszkodliwej dla organizmu dawki. Każda wypita ilość szkodzi. Wzbudza agresje. Prowadzi do konfliktów" - mówiła Plotkowi. Decyzja o wycofaniu projektu bardzo ją zaskoczyła. "Mogę zatem wyrazić swoje zdziwienie i smutek, że nie zostało to w moim mieście wprowadzone" - przekazała.





