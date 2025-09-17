Po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu. Najwięcej uwagi przyciągnęli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Tuż po zejściu z parkietu doszło między nimi do spontanicznego pocałunku. Rogacewicz i Kaczorowska potwierdzili tym samym swój związek, o którym od dłuższego czasu krążyły pogłoski w mediach. W rozmowie z Plotkiem czuły moment pary skomentowała Karolina Pisarek, która lata temu również brała udział w "Tańcu z gwiazdami". Jakie emocje wzbudził w niej pocałunek na wizji?

Karolina Pisarek o pocałunku Rogacewicza i Kaczorowskiej. "Zostali postawieni pod murem"

W rozmowie z naszą reporterką Pisarek zdradziła, że w tym sezonie niezmiennie trzyma kciuki za swojego byłego partnera, Michała Bartkiewicza. Modelka kibicuje również Agnieszce Kaczorowskiej, z którą miała okazje pracować nad swoim pierwszym tańcem na weselu. Zapytana o pocałunek tancerki i aktora na wizji odpowiedziała bez ogródek. - Wiesz, no... To życie jest tylko jedno, co mamy się ograniczać, z jednej strony. Z drugiej strony to zostali trochę postawieni pod murem, bo pytanie było bezpośrednie. Ja widziałam, że trochę się tak zarumienili. Sama nie wiem, jak zareagowałabym w takiej sytuacji - przyznała.

Jak wiadomo, Pisarek od lat współpracuje ze swoim mężem, który jest jej menedżerem. Nasza reporterka postanowiła zapytać ją o rady dla Kaczorowskiej, której również przyszło łączyć pracę z życiem prywatnym. - Myślę, że Agnieszce nie trzeba nic radzić. Ona wszystko wie. Ona ma plan na siebie i jest świadoma każdego swojego ruchu w mediach - mówiła.

Kaczorowska zabrała głos po pierwszym odcinku "TzG"

Niedługo po emisji pierwszego odcinka nowej edycji "Tańca z gwiazdami" na profilu tancerki pojawił się krótki wpis, w którym podsumowała to, co działo się na parkiecie. "Emocje po pierwszym odcinku jubileuszowej edycji 'Tańca z gwiazdami' pomalutku opadają. Dziękujemy za moc pięknych słów i za każdy oddany głos na parę numer siedem, bo to wy decydujecie, ile trwa nasza taneczna przygoda" - mogliśmy przeczytać.