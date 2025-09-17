Klaudia El Dursi pod koniec lipca urodziła trzecie dziecko. Prowadząca "Hotel Paradise", która doczekała się wcześniej dwóch chłopców, tym razem powitała na świecie córkę. El Dursi na Instagramie dzieli się przemyśleniami na temat macierzyństwa, a ostatnio poruszyła kwestię powrotu do formy sprzed ciąży. W rozmowie z reporterką Plotka Julią Mistarz Klaudia El Dursi zaznaczyła jednak, że nie zamierza przejmować się presją ani komentarzami obcych ludzi na temat wyglądu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdradziła, co myśli na ten temat

Klaudia El Dursi jasno o presji związanej z powrotem do formy. Chce skupić się na córce

Kreowanie idealnej instagramowej rzeczywistości sprawiło niestety, że wiele osób przestało odróżniać zdjęcia w mediach społecznościowych od prawdziwego życia. Od świeżo upieczonych mam "wymaga się", aby w kilka dni po porodzie wyglądały dokładnie tak, jak przed ciążą. Klaudia El Dursi w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że choć dostrzega, że jej ciało się zmieniło, nie przejmuje się presją społeczną w tej kwestii. Prowadząca "Hotel Paradise" wyjawiła, że chce wrócić do poprzedniej wagi wyłącznie z własnej potrzeby, ale daje sobie na to czas. - Mam takie przebłyski: kurczę, Klaudia, chyba warto by było. Ale wtedy ta druga Klaudia mówi: hola, hola, daj sobie czas, przestrzeń, zaakceptuj, pokochaj, teraz są inne rzeczy ważniejsze. I powiem szczerze, że to jest super - mówi El Dursi.

Klaudia El Dursi nie ukrywa, że praca nad sylwetką dużo ją kosztuje

Celebrytka wyjawiła również, że praca nad sylwetką od zawsze wymagała od niej wielu poświęceń i wkładała w to ogrom pracy. - Mam duże tendencje do tycia i to, że większość czasu trzymałam formę, to jest cała masa uciążliwych wyrzeczeń. Teraz tych wyrzeczeń nie mam i to jest fajne odpuścić sobie na jakiś czas - dodała. Klaudia El Dursi powiedziała również, że planuje wrócić do poprzedniej wagi dla własnego samopoczucia, ale nie chce się z tym spieszyć. - Teraz? Jest mi super. Już teraz się zastanawiam, co kalorycznego zjem na kolację - podsumowała z rozbawieniem. Całą wypowiedź Klaudii El Dursi znajdziecie w materiale wideo na górze strony.