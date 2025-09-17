Powrót na stronę główną
Tak naprawdę się żyje w USA. Krupa: Nie wychodzę z koleżankami na kolację z brylantami
Porozmawialiśmy z Joanną Krupą o obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Modelka wyjawiła, że nie czuje się bezpiecznie w kraju. Robi wszystko "żeby się chronić".
Joanna Krupa
Joanna Krupa drży o swoje bezpieczeństwo w USA. 'To dla mnie jest masakra' / Fot. Plotek Exclusive

Joanna Krupa to znana modelka, która od lat prowadzi program "Top Model". Ze względu na zobowiązania zawodowe często przyjeżdża do Polski, ale to w Stanach Zjednoczonych prowadzi codzienne życie.  Właśnie tam mieszka również jej córka Asha. 

Zobacz wideo Krupa o bezpieczeństwie w USA. Myśli o przeprowadzce?

Joanna Krupa zaskakująco o USA. "Dla mnie to jest szokujące"

Zapytaliśmy Joannę Krupę o to, czego najbardziej brakuje jej podczas podróży do ojczyzny. - Naprawdę między Polską a Stanami nie ma takiej dużej różnicy, bo w Polsce wszystko jest. Tylko najgorsze dla mnie, jak wyjeżdżam ze Stanów, jak nie jadę do Polski na dłuższy czas, to córki mi brak, bo bardzo ciężko mi wyjeżdżać bez niej. A jak ona jest, to nic mi nie brakuje tak naprawdę - powiedziała nam. 

Joanna Krupa wyznała, że nie czuje się bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych. - No niestety, coraz gorzej jest tak naprawdę. Mam nadzieję, że to się jakoś polepszy, bo naprawdę w Polsce, ja jako matka widzę tę różnicę, że tutaj jest bardzo bezpiecznie w porównaniu do Stanów. Wiadomo, nigdzie nie jest idealnie, ale myślę, że Polska to jest taki kraj, gdzie naprawdę dbają o to, żeby było niebezpiecznie. No i w Stanach, myślę, że często ktoś idzie do więzienia i wypuszczają tę osobę. Tak jak było ostatnio z tą dziewczyną, co niestety zabito ją w pociągu. (...) Dla mnie to jest szokujące, dla mnie to jest coś niesamowitego, że takie rzeczy się dzieją. Myślę, że to musi się zmienić - powiedziała nam.

Galeria Joanna KrupaOtwórz galerię

Joanna Krupa dba o bezpieczeństwo w USA. "Mam alarm"

Joanna Krupa oczekuje od rządzących w USA zmian w kwestii bezpieczeństwa. - Rząd i prezydent, i  wszyscy, którzy mają moc, no muszą coś zrobić, że naprawdę, jak ktoś zrobi coś złego, no to musi mieć karę, a nie, że sobie wychodzi i nie daj Boże, komuś innemu zrobi krzywdę, to dla mnie jest masakra, no i w Polsce naprawdę, na pewno się czuję bardziej bezpiecznie niż w Stanach - powiedziała nam. Modelka musi uważać, gdy wychodzi z domu w USA. - Mam kamery, mam alarm, wszystko, żeby się chronić. Nie wychodzę na przykład z koleżankami na kolację z brylantami, bo teraz nigdy nie wiadomo, kto podejdzie do ciebie, jak masz drogie ubranie - skwitowała. 

