Maciej Orłoś ma jasne zdanie na temat plecaka ewakuacyjnego. Przestrzega przed jednym
W ostatnim czasie w mediach znów zrobiło się głośno na temat plecaków ewakuacyjnych, które mogą być przydatne w kryzysowej sytuacji. Zapytaliśmy Macieja Orłosia, czy zamierza zabezpieczać się w taki sposób.
Maciej Orłoś o plecaku ewakuacyjnym
Maciej Orłoś o plecaku ewakuacyjnym, KAPiF, Pixabay/rottonara

Pod koniec sierpnia przedstawiciele MSWiA i MON przedstawili "Poradnik bezpieczeństwa", który obecnie dostępny jest w formie elektronicznej. Oprócz tego ma zostać on rozesłany do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. - Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie chodzi tylko o sytuację najtrudniejszą, o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, pożary, momenty zagrożeń terrorystycznych - powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z poradnika wynika również, że powinniśmy zaopatrzyć się w plecak ewakuacyjny, w którym mają znaleźć się m.in. najpotrzebniejsze dokumenty, baterie, woda czy apteczka.

Maciej Orłoś popiera przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Przestrzega przed dezinformacją

O kwestię plecaka ewakuacyjnego zapytaliśmy Macieja Orłosia. Dziennikarz w rozmowie z nami podkreślił, że jego zdaniem warto zabezpieczyć się w taki sposób, a także postępować zgodnie z instrukcjami "Poradnika bezpieczeństwa". Uważa jednak, że kluczowe jest przede wszystkim nauczenie się odróżniania prawdziwych informacji od fake newsów. - Jestem głęboko przekonany, że nie będzie wojny konwencjonalnej, bo Putin nie odważy się zaatakować państw NATO. Jak to się mówi - nie ma armat. Wojna hybrydowa natomiast, psychologiczna, już jest. Toczy się także w przestrzeni wirtualnej - mówi nam dziennikarz.

Oczywiście, warto pewnie mieć przygotowany plecak - na wszelki wypadek ("przezorny zawsze ubezpieczony", "chuchanie na zimne"), i zastosować się do zaleceń rządowego "Poradnika bezpieczeństwa"

- dodaje. - Ale w moim przekonaniu przede wszystkim powinniśmy wyposażyć się w zestaw ogromnie ważnych umiejętności: jak odróżniać wiarygodne informacje od fake newsów, jak uodpornić się na rosyjską dezinformację w mediach społecznościowych. I w to każdy powinien się uzbroić, mieć na podorędziu już teraz i ćwiczyć każdego dnia - podsumowuje Orłoś.

Plecak ewakuacyjny - co dokładnie powinno się w nim znaleźć?

Jak czytamy na stronie 'Poradnika bezpieczeństwa", plecak ewakuacyjny powinien mieć każdy domownik - również dzieci. Co należy spakować? Na liście znalazły się: 

  • Woda butelkowana. Filtry lub tabletki do uzdatniania wody.
  • Apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji.
  • Dokumenty, kopie na pendrivie i gotówka w różnych nominałach.
  • Latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie.
  • Scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane.
  • Żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (batony energetyczne, suszone owoce, bakalie itp.).
  • Ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna.
  • Ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna.
  • Alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

