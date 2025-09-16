W podcaście Szalonego Reportera Robert Sadowski zarzucił Tomaszowi Karolakowi m.in. nieoddawanie pożyczonych wcześniej pieniędzy oraz pozbycie się go ze współpracy przy reklamie dla znanego producenta mebli. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Szokująca prawda o Karolaku? W tle pożyczone pieniądze i skandaliczne słowa. 'Mam w******e, czy pójdziesz do mediów'". Plotek skontaktował się z menedżerem Karolaka - Mikołajem Jakubowskim, który przekazał nam oficjalne oświadczenie.

Menedżer Tomasza Karolaka zabrał głos. Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie

"W odpowiedzi na rewelacje pana Roberta Sadowskiego dotyczące rzekomych długów czy pożyczek oraz nieuczciwego zachowania mojego i Tomka pragnę poinformować, że wszystkie są nieprawdziwe. Wszelkie ewentualne zobowiązania pana Tomasza wobec podanych osób w wywiadzie zostały uregulowane bądź nigdy ich nie było. Jeśli ktoś ma jakieś roszczenia, proszę je kierować na drogę sądową" - poinformował w oświadczeniu Mikołaj Jakubowski. Menedżer aktora odniósł się także do kwestii współpracy przy tworzeniu reklam dla firmy produkującej meble. "W kwestii firmy meblowej, to ona zerwała z nim umowę ponieważ nie informując klienta ani nas postanowił, że we wszystkich spotach ma uczestniczyć jego żona. Nie było to z nikim uzgadniane i sprzeczne z interesem firmy. Naszym priorytetem było podwyższenie jakości artystycznej reklam i oczekiwań klienta, na które Pan Sadowski nie chciał się zgodzić" - czytamy dalej.

"Za ujawnianie prywatnej korespondencji oraz umów biznesowych zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, z którą już wcześniej miał do czynienia. Miał zarzuty i jest skazany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgłosiły się również do nas osoby poszkodowane przez pana Sadowskiego, co niebawem ujawnimy" - dopisał na koniec Jakubowski, podkreślając, że cała sprawa jest rozwojowa.

Tak poznali się Robert Sadowski i Tomasz Karolak. Producent opowiedział o ich wieloletniej współpracy

W rozmowie z Szalonym Reporterem Sadowski opowiedział również, jak przed laty poznał się ze znanym aktorem. - Kiedyś nagrywałem piosenkę z pewną aktorką i w tamtym czasie jej menedżerem był mój serdeczny kolega i jedząc z nim obiad, mówię: "wiesz co, chciałbym jakąś współpracę zacząć z Tomkiem Karolakiem". (...) Zawsze mnie intrygowała jego postać. (...) Spotkaliśmy się kilka lat temu w Kaliszu - wyznał producent. Sadowski i Karolak nagrali następnie wspólnie świąteczną piosenkę, która prędko stała się hitem. Współpraca między nimi układała się dobrze, do momentu aż aktor rzekomo pożyczył od producenta dużej sumy pieniędzy.