"Mama na obrotach" zaszalała z włosami. Fryzjer gwiazd nie ma wątpliwości

"Mama na obrotach" należy do grona influencerów, którzy przeszli w życiu spore metamorfozy. Internetowa gwiazda schudła w ostatnich miesiącach aż 35 kilogramów, o czym chętnie opowiada w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, Mama postawiła teraz także na inną zmianę w wizerunku. Właśnie pokazała się fanom w nowej fryzurze - długich blond włosach. Na prośbę Plotka metamorfozie influencerki przyjrzał się fryzjer gwiazd Piotr Sierpiński.
Dotychczasowo Mamę mogliśmy widzieć w krótkich, blond włosach. Influencerka pokazała jednak, że postanowiła je przedłużyć, by osiągnąć bardziej spektakularny efekt. Sierpiński ocenia tę decyzję bardzo pozytywnie. - Metamorfoza "Mamy na obrotach" to świetny przykład odwagi w zmianie i sięgnięcia po długie włosy. Efekt jest kobiecy i pełen charakteru - skomentował fryzjer. Specjalista podzielił się przy tym także pewną uwagą.
- Patrząc profesjonalnym okiem, sam postawiłbym na odrobinę krótszą długość oraz większy melanż kolorystyczny, który sprawiłby, że fryzura wyglądałaby jeszcze bardziej naturalnie - powiedział w rozmowie z Plotkiem ekspert. - Cięcie butterfly byłoby idealnym wyborem, aby nadać włosom lekkości, objętości i pięknego ruchu - dodał Sierpiński.
Piotr Sierpiński, który jest właścicielem luksusowych atelier we Wrocławiu i Poznaniu postanowił również podzielić się ważnymi radami, dotyczącymi przedłużanych włosów. Warto dodać, że ekspert jest rekordzistą Guinessa w przedłużaniu włosów. - Dziewczyny, warto pamiętać, że przedłużanie włosów nie musi być kiczowate. Metody w ostatnich latach bardzo się rozwinęły – dziś są techniki bezinwazyjne, praktycznie niezauważalne i komfortowe. Jeśli są dobrze wykonane, mogą wyglądać naturalnie i stać się ogromnym atutem waszego wizerunku - powiedział fryzjer, dzieląc się na koniec ważnym przesłaniem. - Na końcu jednak najważniejsze jest jedno - żeby klientka była zachwycona swoim nowym lookiem. I tutaj to widać od razu. "Mama na obrotach" czuje się świetnie, a my mówimy "tak" każdej metamorfozie, w której kobieta czuje się pewniejsza siebie i piękniejsza - podsumował Sierpiński.
