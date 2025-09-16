Doda wielokrotnie podkreślała, że udział w "Tańcu z gwiazdami" nie jest dla niej. W wywiadzie z "Faktem" stwierdziła: "Ja musiałabym do takiego występu w show się zmusić. A jeżeli miałabym się do czegoś zmuszać, to tylko w imię wyższych celów. Musiałoby wchodzić w grę ratowanie życia albo naprawdę droga operacja dla chorej osoby" - tłumaczyła w rozmowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović o tym rozmawiała z Dodą i jej mamą. Którą przekonała?

Iwona Pavlović o Dodzie. Czy wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? A może jej mama?

Iwona Pavlović w rozmowie z Plotkiem po raz kolejny wypowiedziała się na temat potencjalnego udziału Dody w "Tańcu z gwiazdami". - Za każdym razem, kiedy Doda jest na parkiecie, rozmawiam z nią na temat ewentualnego "Tańca z gwiazdami" i ona systematycznie odpowiada, że "nie". Teoretycznie znam odpowiedź, ale kto wie, może któregoś dnia zmieni zdanie. Bo "nigdy nie mów nigdy". Rzeczywiście chciałabym, żeby tak świetna kobieta zatańczyła - powiedziała. Wtem została zapytana, czy może odpowiednią kandydatką do tanecznego show byłaby Wanda Rabczewska, mama piosenkarki. - Kto wie? Z mamą na ten temat nie rozmawiałam, ale proszę bardzo! Zapraszam - stwierdziła Pavlović. Chcielibyście zobaczyć mamę Dody na parkiecie?

Iwona Pavlović o pocałunku Rogacewicza i Kaczorowskiej. Tak skomentowała sytuację

Pocałunek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza zaskoczył całą Polskę. Za kulisami programu głos w sprawie relacji zakochanych zabrała Iwona Pavlović. Jurorka w rozmowie z Plotkiem przyznała, że sama dopiero dowiedziała się o łączącym ich uczuciu. Jej zdaniem taka bliskość może okazać się atutem na parkiecie. - W tańcu zawodowym bardzo pomaga, ponieważ dużo czasu spędza się ze sobą. Myślę, że tutaj też to chyba im pomoże, tak czuję - przekazała Pavlović. To jednak nie wszystko. - Na parkiecie Marcin musi jakby wyrazić zgodę na wyższość Agnieszki w tańcu, ponieważ ona się na tym zna. Najnormalniej w świecie - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Na taką emeryturę może liczyć Pavlović. Padła konkretna kwota. "Ciężko by było z tego wyżyć"