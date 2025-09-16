Czy Robert Lewandowski, oprócz ogromnego talentu do piłki nożnej, ma także potencjał taneczny? Rafał Maserak w najnowszej rozmowie z Plotkiem zdradził, że w przeszłości miał okazję uczyć piłkarza tańca. Jak sam przyznał, Lewandowski nie tylko świetnie radzi sobie na boisku, ale również na parkiecie wykazuje się ogromnym zaangażowaniem. Czy miałby szansę na zdobycie Kryształowej Kuli?

REKLAMA

Zobacz wideo Maserak zabrał Lewandowskiego na parkiet. Padły mocne słowa!

Robert Lewandowski tańczył z Rafałem Maserakiem. Choreograf widzi go w "Tańcu z gwiazdami"?

O współpracy z Robertem Lewandowskim na parkiecie Rafał Maserak opowiedział w rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając. Jakie zdanie wyrobił sobie na temat jego umiejętności? - Wiadomo, że Robert jest fantastycznym piłkarzem, ale też pracowitym człowiekiem, który bardzo intensywnie pracuje na swoją karierę. W tańcu też tak było. Widać było, że na początku było ciężko, ale potem pracował, pracował i było coraz lepiej - zdradził naszej reporterce. Co ciekawe, tancerz podkreślił, że widzi Lewandowskiego jako potencjalnego uczestnika popularnego programu tanecznego. - Gdyby Robert miał tańczyć w "Tańcu z gwiazdami", to poradziłby sobie, ponieważ ma poczucie ruchu i przede wszystkim poczucie rytmu. Ma też świadomość swojego ciała. Zaznaczę, że ja dałem mu tylko wskazówkę do tego, żeby tańczył. Teraz on tańczy z Anią (Lewandowską - przyp.red) bachatę - podsumował z uśmiechem.

Rafał Maserak ocenił taniec Anny Lewandowskiej

W tej samej rozmowie Maserak zdradził, że w przeszłości uczył tańczyć także żonę piłkarza. - Bagi mi dziś powiedział, że tańczył z Anną Lewandowską. Ja też miałem przyjemność uczenia jej i dałem jej taki zapalnik do tego, żeby dalej mogła tańczyć - powiedział. Nie jest żadną tajemnicą, że Lewandowska chętnie pokazuje efekty swoich treningów w mediach społecznościowych, gdzie zbiera mieszane opinie - jedni są zachwyceni jej postępami, inni zarzucają jej brak techniki. Jakiś czas temu do tej fali komentarzy odniósł się sam Maserak. - Ona nie jest zawodową tancerką i widzę czasami te komentarze ludzi, którzy gdzieś tam wypowiadają się, że "jaka ona jest sztywna", "robi to, tamto źle", niech sami staną na parkiecie, niech sami to spróbują i się mogą wtedy wypowiadać - podsumował tancerz w rozmowie z Plotkiem.

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!