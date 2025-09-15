Barbara Bursztynowicz niedawno zaskoczyła widzów, ogłaszając swoje odejście z serialu "Klan", z którym była związana przez dekady. Dla wielu fanów była nieodłączną częścią tej kultowej produkcji, dlatego jej nagłe zniknięcie z ekranów wywołało prawdziwe poruszenie w sieci. Choć aktorka wycofała się z serialowej roli, nie zwalnia tempa i wciąż pozostaje aktywna - od 14 września widzowie mogą śledzić jej taneczne postępy w "Tańcu z gwiazdami" na antenie Polsatu. Ze znaną aktorką spotkała się reporterka Plotka, Weronika Zając. Jak gwiazda radzi sobie z rozpoznawalnością poza planem filmowym?

Barbara Bursztynowicz szczerze o życiu poza planem filmowym. Rozdaje autografy?

W rozmowie z Plotkiem Barbara Bursztynowicz zdradziła, jakimi środkami transportu porusza się na co dzień. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że gwiazdy wybierają głównie luksusowe samochody i prywatne przejazdy, odpowiedź aktorki może wielu zaskoczyć. - Jeżdżę najczęściej tramwajem, dlatego, że po Warszawie fantastycznie jeździ się miejskimi środkami lokomocji. Jeżdżę też autobusem. Wszędzie można nimi dotrzeć i nie trzeba się bać, że gdzieś się nie zaparkuje, albo że się utknie w korku - wyjaśniła aktorka.

Zapytana o to, czy zdarza się jej rozdawać autografy podczas takich przejazdów, odpowiedziała szczerze. - Nie rozdaję, ale zdarzało się, że ktoś z ukrycia robił mi zdjęcie i wtedy się uśmiecham, i macham. Nie mam z tym żadnego problemu - podsumowała z uśmiechem Bursztynowicz.

Barbara Bursztynowicz wróci do "Klanu"? Jej odpowiedź rozwiewa wszelkie wątpliwości

Choć Bursztynowicz po 27 latach pracy na planie "Klanu" zdecydowała się odejść z serialu, TVP niespodziewanie rozpaliła nadzieje widzów na powrót aktorki do serialu. Wszystko przez opublikowany w mediach społecznościowych fragment nowego odcinka serialu (O jaki konkretnie chodzi? Zobaczcie TUTAJ). Po emisji urywku fani ruszyli z domysłami, że Bursztynowicz jednak wróci na plan. Jednak aktorka bardzo szybko rozwiała wszelkie wątpliwości. - Ja już absolutnie nie biorę w tym udziału. To się rozgrywa poza mną. Sprawa jest całkowicie zamknięta - wyznała w rozmowie z Plejadą.