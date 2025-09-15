14 września wystartował nowy sezon programu "Taniec z gwiazdami". Produkcja zadbała o to, aby na parkiecie błyszczeli najbardziej rozpoznawalni celebryci z polskiego show-biznesu. Od jakiegoś czasu w formacie występują także influencerzy. W maju program zwyciężyła Maria Jeleniewska. Teraz o Krzyształową Kulę walczy twórca internetowy Mikołaj "Bagi" Bagiński. W rozmowie z Plotkiem zdobył się na wzruszające wyznanie na temat swojej siostry, która ma zespół Downa.

Zobacz wideo Bagi o swojej siostrze. Co za słowa

Bagi zabiera siostrę do studia "Tańca z gwiazdami". Dogadał się z produkcją

W rozmowie z Plotkiem Bagi zapewnił, że bardzo cieszy go obecność siostry Matyldy na widowni "Tańca z gwiazdami". Ma nadzieję, że będzie pojawiać się w studiu na każdym odcinku. - Matysia się super jara i też się cieszę, że dzisiaj była na pierwszym odcinku. Już dogadałem z produkcją, że miejsce znajdzie się na każdym odcinku, przynajmniej mam taką nadzieję. Po prostu super się cieszę i fajnie, że Matysia może naszą parę wspierać w tej całej przygodzie - powiedział. Głos zabrała także taneczna partnerka Bagiego, Magdalena Tarnowska. - Ale też była z nami na treningu i świetnie sobie radziła - dodała. - Patrzyła, jak tańczymy, trochę też tańczyła razem z nami, ze mną była też na treningu rozciągania, bo też się rozciągam do tańca, a Matysia super umie szpagat. (...) Patrzy sobie z boku na tę przygodę i wbija do nas często, i jest fajnie - skwitował Bagi.

Bagi ma pewną misję. "Bardzo liczę na to, że..."

Influencer przyznał w rozmowie z nami, że od lat stawał w obronie osób z zespołem Downa, w tym swojej siostry. Przykre komentarze nie były mu obojętne. - Często tłumaczyłem moim rówieśnikom, że słuchajcie: Mam siostrę z zespołem Downa, to nie jest okej, żeby się wyzywać - powiedział. Liczy na to, że jego działalność wpłynie na młode osoby. - Myślę, że teraz robię dokładnie to samo, co robiłem w szkole, tylko na większą skalę. Bardzo liczę na to, że mając tak duży wpływ, jaki obecnie mam na młodych ludzi i na młode pokolenie, jeżeli widzą moją siostrę, jaka jest świetna i kochana, to następnym razem, jak ktoś do nich powie lub ktoś obok nich powie: 'Ty Downie', albo samemu przejdzie im przez myśl, żeby coś takiego powiedzieć, to przypomną sobie Bagiego z jego siostrą i pomyślą: Kurde, nie powiem tak, to nie jest okej - dodał.