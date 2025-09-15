Pierwszy występ Tomasza Karolaka w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" przyciągnął uwagę widzów i wywołał lawinę komentarzy w sieci. Aktor zaprezentował się u boku Izabeli Skierskiej, a taniec do kultowej piosenki Franka Kimono "King Bruce Lee karate mistrz", rozbawił publiczność do łez.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz o dzieciach. Tak przeżywają "Taniec z gwiazdami"

Tomasz Karolak zatańczył i wzbudził ogromne emocje. Aneta Piotrowska dosadnie oceniła jego pierwszy występ

W trakcie zaprezentowanego na parkiecie show Karolak postawił nie tylko na charakterystyczną choreografię, ale i na pełną humoru stylizację w klimacie lat 80. Choć jurorzy przyznali mu jedynie 23 punkty, widzowie zachwycali się jego sceniczną energią i poczuciem humoru. Wielu uznało, że właśnie on może okazać się czarnym koniem jubileuszowej edycji show. O tanecznych popisach Karolaka w rozmowie z Plotkiem wypowiedziała się także Aneta Piotrowska - utytułowana tancerka, która zwyciężyła trzecią edycję "Tańca z gwiazdami" u boku Rafała Mroczka. Ekspertka szczerze oceniła popisy zaprezentowane przez aktora na parkiecie. - Wyglądało bardzo dynamicznie, ale słabo technicznie. Dużo akrobacji, za mało techniki - oceniła krótko.

Stefano Terrazzino był rozbawiony występem Tomasza Karolaka. Aktor wywołał u niego sporo uśmiechu

Do występu Karolaka w rozmowie z Plotkiem odniósł się także Stefano Terrazzino. Tancerz był obecny na widowni i mógł na żywo oglądać popisy aktora. Terrazzino w rozmowie z nami podkreślił z rozbawieniem, że aktor wyróżnia się niebagatelną charyzmą. - Tomek Karolak to jest osobowość i umiał to przenieść na parkiet swoim sposobem, a taniec to jest przede wszystkim przekaz - zaznaczył. Terrazzino przyznał, że dla aktora niektóre elementy mogły być wyzwaniem, ale zamiast frustrować się trudnymi krokami, Karolak odnalazł własny sposób na wyrażenie siebie. - Dla niego to nie jest proste, ale każdy orze jak może. Znalazł swój rodzaj tańca - dodał juror. Stefano podsumował występ jako bardzo rozrywkowy i angażujący. - Śmiałem się i jestem ciekawy, co zaproponuje następnie - stwierdził.