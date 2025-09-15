Od dłuższego czasu Agnieszka Kaczorowska wzbudza spore zainteresowanie medialne. Mówiło się, że tancerka nawiązała relację z Marcinem Rogacewiczem, ale oboje w tej kwestii milczeli. Aż do wieczoru 14 września. Celebrytka występuje w duecie z aktorem w "Tańcu z gwiazdami". W premierowym odcinku programu Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich wprost - czy są zakochani? Odpowiedzią na to był namiętny pocałunek, którym aktor obdarzył tancerkę. W rozmowie z Plotkiem ten ruch medialny oceniła ekspertka od PR-u Żaneta Kurczyńska, znana z mediów społecznościowych pod nazwą "Okiem PR-owca".

Zobacz wideo Pavlović o związku Kaczorowskiej i Rogacewicza. To im pomoże czy przeszkodzi?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pocałowali się na wizji. Jak to na nich wpłynie?

Pocałunek tancerki i aktora wzbudził poruszenie. Jak twierdzi Żaneta Kurczyńska - sytuacja była w dużej mierze zaplanowana. - Niekoniecznie sam pocałunek, ale na pewno pytanie prowadzącej, które stworzyło warunki do takiego gestu. W formatach rozrywkowych, takich jak "Taniec z gwiazdami", od lat buduje się momenty, które mają wywołać emocje i zapewnić rozgłos. To element strategii, bo show musi walczyć o uwagę widzów i mediów społecznościowych - podkreśla specjalistka od PR, zaznaczając, że "produkcja musi czymś zaskoczyć i odświeżyć formułę". - Ten pocałunek idealnie wpisuje się w taką narrację - jest głośno o programie, a przy okazji o samej parze - dodaje.

Ekspertka zwraca uwagę na kwestię medialnego wizerunku celebrytki. - Agnieszka Kaczorowska w ostatnich latach nie cieszy się najlepszym wizerunkiem. Bywa postrzegana jako osoba, która lubi być w centrum uwagi, co może potęgować wrażenie, że cała scena była wyreżyserowana wyłącznie dla rozgłosu. Dodatkowo formalnie nie zakończyła jeszcze poprzedniego małżeństwa, a wizerunkowo w Polsce bywa to odbierane negatywnie - jako brak uporządkowania spraw prywatnych - powiedziała Plotkowi Kurczyńska. Specjalistka uważa, że to może wywołać dyskusję, czy para nie przekroczyła granicy dobrego smaku. - Jeśli ta narracja zacznie dominować, to z pozornie "romantycznego momentu" może powstać temat kontrowersyjny, który będzie ciągnął się za nimi przez dłuższy czas - podkreśliła.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zapewnili sobie sukces w "Tańcu z gwiazdami"?

Jak dostrzega Kurczyńska, decyzja o ujawnieniu związku może przyczynić się do tego, że duet zajdzie daleko w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". - Trudno nie zauważyć, że właśnie dzięki temu, iż wywołali tak duże emocje, ich obecność w programie staje się kluczowa z punktu widzenia producentów. Para, o której mówi cała Polska, przyciąga widzów i gwarantuje zainteresowanie kolejnymi odcinkami. Dlatego można przypuszczać, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dojdą w "Tańcu z gwiazdami" naprawdę daleko - podsumowała ekspertka od PR.