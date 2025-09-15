Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najgorętszych par obecnej, jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Ich wspólne występy na parkiecie od pierwszego odcinka przyciągają uwagę widzów i budzą ogromne emocje, nie tylko ze względu na taneczne popisy, lecz także na ich bliskość. Zakochani podczas ostatniego odcinka show oficjalnie potwierdzili, że łączy ich uczucie.

Zobacz wideo Pavlović o związku Kaczorowskiej i Rogacewicza. To im pomoże czy przeszkodzi?

Iwona Pavlović o Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinie Rogacewiczu w "Tańcu z gwiazdami". Zdaniem jurorki to wyjątkowe połączenie

Za kulisami show głos w sprawie relacji zakochanych zabrała Iwona Pavlović. Jurorka w rozmowie z Weroniką Zając przyznała, że sama dopiero dowiedziała się o łączącym ich uczuciu. Jej zdaniem taka bliskość może okazać się atutem w pracy na parkiecie. - W tańcu zawodowym bardzo pomaga, ponieważ dużo czasu spędza się ze sobą. Myślę, że tutaj też to chyba im pomoże, tak czuję - powiedziała Pavlović. Podkreśliła jednak, że kluczowa będzie rola Rogacewicza, który wchodzi w świat tańca prowadzony przez swoją partnerkę. - Na parkiecie Marcin musi jakby wyrazić zgodę na wyższość Agnieszki w tańcu, ponieważ ona się na tym zna. Najnormalniej w świecie - dodała.

Według jurorki aktor jest w pełni świadomy tego, że to Kaczorowska rządzi na parkiecie i z otwartością przyjmuje wskazówki swojej tanecznej partnerki. - Z jego wypowiedzi wynika, że ma swój świat, a teraz ona zaprosiła go do swojego. Jeśli jest tego świadomy, to z przyjemnością będzie przyjmował jej wszystkie uwagi, więc będzie im się miło pracowało - oceniła Pavlović. Na pytanie, czy Kaczorowska i Rogacewicz mają szansę na finał, jurorka odpowiedziała ostrożnie, że po pierwszym odcinku nie chce jeszcze wyrokować. - Tutaj jeszcze naprawdę wszyscy mogą mieć [szanse - przyp. red.] - zaznaczyła.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wywołali niemałą burzę. Wszystko przez pocałunek przed kamerami

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w premierowym odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" oficjalnie pokazali, że są parą także w życiu prywatnym. Gdy Paulina Sykut-Jeżyna zapytała ich, czy są zakochani, odpowiedzią był namiętny pocałunek, który wywołał prawdziwe poruszenie. W sieci natychmiast pojawiły się skrajne opinie. Część widzów krytykowała prezenterkę. "Prowadzącą ewidentnie poniosło z tym pytaniem. Mogła sobie i im darować tę ciekawość", "Bardzo nieprofesjonalne zachowanie", "Słabe pytanie" - pisali fani. Inni zwracali uwagę, że wspólny udział zakochanych w programie to brak fair play. "Bardzo dobry występ, jednak uważam, że będąc prywatnie ze sobą, nie powinni w tym przypadku tańczyć razem", "Mają prawo do szczęścia, ale na wizji nie powinni tym epatować" - można przeczytać w sieci.