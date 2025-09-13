Kosiniak-Kamysz w Krakowie z żoną. Stylista nie miał wątpliwości. Nawrocka może się od niej uczyć!

Władysław Kosiniak-Kamysz jest wicepremierem Polski, którego doskonale znają wszyscy. Co z kolei wiadomo o jego żonie? Polityk w 2019 roku stanął na ślubnym kobiercu z Pauliną Kosiniak-Kamysz, która z zawodu jest ortodontką. Ponadto napisała książkę poświęconą młodym "Zajączek u dentysty". Działa także charytatywnie z Fundacją "Wiewiórki Julii". Przekonajcie się, na jaki styl stawia żona polityka.

Paulina Kosiniak-Kamysz zadała szyku w różu. Ekspert ma jasny wniosek

Na oficjalnym profilu na Instagramie polityka widzimy relację z sobotniego wydarzenia. Paulina Kosiniak-Kamysz pokazała się w eleganckim komplecie, który skonsultowaliśmy ze stylistą Michałem Musiałem. - Postawiła na bardzo elegancką stylizację i wyszła na tym doskonale. Zdecydowała się na rozszerzaną spódnicę nawiązującą swoją stylistyką do estetyki domu mody Dior i mocno taliowaną marynarkę - zauważył ekspert. - Całość uzupełniły ponadczasowe szpilki i nonszalanckie nakrycie głowy. Paulina Kosiniak-Kamysz prezentowała się bardzo kobieco i efektownie. Trudno się do czegokolwiek przyczepić - uzupełnił. Zdjęcia stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Kosiniak-Kamysz wspomina, jak poznała obecnego męża. "Uważam, że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny"

Przed małżeństwem z ortodontką polityk był w związku z Agnieszką Kosiniak-Kamysz, z którą rozwiódł się w 2016 roku. Co ciekawe, podczas zapoznania wicepremiera z Pauliną Kosiniak-Kamysz, był obecny jego przyszły teść. "Przedstawił nas sobie mój tata, gdy jeszcze byłam na studiach, w 2012 roku. Władysław przyjechał do nas jako minister pracy na festyn na rzecz niepełnosprawnych w Podolanach. Z tamtej sytuacji zapamiętałam tylko postać w białej koszuli i garniturze" - wyznała żona polityka dla "Wysokich Obcasów". Kosiniak-Kamysz szybko opuściła wydarzenie, ponieważ wzywała ją nauka. Kolejne spotkanie z Kosiniakiem-Kamyszem jednak jej nie ominęło. "Uważam, że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Kilka lat później Władysław wracał z podróży zagranicznej i gdy w Warszawie rozbolał go ząb, zadzwonił do mnie i chwilę później wylądował u mnie na fotelu dentystycznym. I tak to się zaczęło. W tym roku obchodziliśmy pierwszą rocznicę ślubu" - przekazała ortodontka w 2020 roku. Dziś małżonkowie są rodzicami dwóch córek i syna.