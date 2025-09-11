Stylizacje pierwszej damy od początku jej kadencji budzą zainteresowanie - i to nie tylko wśród miłośników mody. Jak już wielu zauważyło, Marta Nawrocka wyraźnie nie boi się łamać konwencji. Pierwsza dama chętnie sięga po kolory, niestandardowe fasony i odważne zestawienia. Teraz żona prezydenta Karola Nawrockiego znów zdecydowała się na nieoczywistą stylizację. O opinię na ten temat poprosiliśmy stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro.

Stylizacja Marty Nawrockiej pod lupą ekspertki. "Dobry gust ląduje na bruku"

11 września Marta Nawrocka pojawiła się na spotkaniu w Klubokawiarni Pożyteczna. W centrum uwagi ponownie znalazła się jej stylizacja. Nawrocka wybrała jasnofioletowy żakiet o nowoczesnym kroju i zestawiła go z wyrazistym niebieskim topem. Całość dopełnił delikatny makijaż, skromna biżuteria i nonszalancko upięte włosy. Co na to stylistka? - To już tradycja, że po udanych stylizacjach Marty Nawrockiej przychodzi moment, w którym dobry gust ląduje na bruku - stwierdziła bez ogródek Ewa Rubasińska-Ianiro.

Jak podkreśliła, największym problemem okazało się zestawienie kolorystyczne góry stylizacji. - Jasna lawendowa marynarka z nutą fioletu i mocno szafirowa bluzka tworzą wizualny konflikt: kolory rywalizują, zamiast współgrać - oceniła. Stylistka zwróciła także uwagę na sposób noszenia marynarki. - Marynarka, pozostawiona rozpięta, zupełnie nie układa się na bluzce. Zamiast podkreślać sylwetkę, "ucieka" od niej, tworząc efekt przytłoczenia i dyskomfortu w odbiorze - tłumaczyła w rozmowie z Plotkiem.

Stylizacja pierwszej damy Marty Nawrockiej - osobno udane elementy, razem modowy miszmasz

Nie wszystko jednak w stylizacji pierwszej damy wypadło niekorzystnie. Ekspertka pochwaliła dobrze dobrany dół ubioru Nawrockiej. - Dół stylizacji: ciemniejszy, optycznie wyszczuplający, został właściwie dobrany, ale niestety to nie wystarczyło, by zrównoważyć mocną i niezgraną górę - stwierdziła Rubasińska-Ianiro. Na koniec ekspertka podkreśliła, że każdy z elementów stylizacji, jednak osobno, miałby potencjał. - Paradoksalnie rozdzielając elementy: marynarka, bluzka i spodnie, to każdy z nich mógłby z innymi dobrze dobranymi rzeczami stanowić udaną stylizację. Podane razem tworzą natomiast mieszankę, która nie pracuje na korzyść wizerunku. Wniosek jest jasny: lepiej serwować mocne akcenty osobno, niż kumulować je w jednej stylizacji - podsumowała.