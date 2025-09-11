Kwaśniewska zdradziła Rozenek historię o byłym chłopaku. Mało brakowało, a byłby ślub!

Małgorzata Rozenek już od jesieni zaprasza was do jej nowego projektu w Gazeta.pl. Podcast "Z bliska" będzie wyjątkowym formatem, w którym gwiazda porozmawia z politykami, przedstawicielami świata kultury i przedsiębiorcami na najbardziej intymne tematy. W pierwszym odcinku podcastu Rozenek porozmawiała z jedną z najbardziej rozpoznawalnych pierwszych dam w historii Polski - Jolantą Kwaśniewską.

W rozmowie panie poruszyły wiele ciekawych tematów. Jednym z nich okazali się m.in. byli partnerzy - w tym także były chłopak pierwszej damy, z którym związała się przed poznaniem przyszłego męża - Aleksandra Kwaśniewskiego. - Ja miałam mojego chłopaka, z którym byliśmy sześć lat i bardzo już myśleliśmy o tym, żeby się pobrać, wynająć mieszkanie. (...) Michał był taką osobą, która była niezwykle rodzinna, pomocna. Kawał chłopa, więc jak on do nas przychodził, zarzucał dywan na ramię i szedł trzepać ten dywan - opisała w podcaście Kwaśniewska. Wtem porównała dawną miłość do męża. - A Olek, jak zaczął się u nas pojawiać, to siadał z moim tatą na kanapie, włączał telewizję i tak sobie oglądali i komentowali wiadomości - dodała rozmówczyni Rozenek.

Było miło i sympatycznie, ale jak można rozpocząć wspólne życie z osobą, gdzie ja staram się pracować, a osoba, która ma wolny czas, nie do końca o tym myśli. Więc jak za trzecim razem skreślili go (Michała - przyp.red) z listy studentów, powiedziałam: Koniec

- zdradziła w podcaście Kwaśniewska.

Małgorzata Rozenek rusza z nowym formatem w Gazeta.pl. "Rozmowy bez cenzury, ale z uważnością"

"Z bliska" to nowy program publicystyczny prowadzony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan, który zadebiutuje w jesiennej ramówce Gazeta.pl. Premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 28 września 2025 roku. Oprócz Jolanty Kwaśniewskiej Małgorzata Rozenek w ramach "Z bliska" porozmawia również z: prof. Aleksandrę Przegalińską, Joanną Przetakiewicz, Jakubem Żulczykiem oraz Juliuszem Strachotą. Program będzie można oglądać i słuchać na Gazeta.pl, w serwisie YouTube, a także słuchać w formie podcastu na Spotify. - "Z bliska" to dla mnie coś więcej niż wywiady. To spotkania, w których chcę patrzeć na człowieka naprawdę. Nie na jego wizerunek, nie na rolę, którą odgrywa w życiu publicznym, ale na emocje, doświadczenia i wybory, które go kształtują. Rozmowy bez cenzury, ale z uważnością. Bez pozorów, ale z prawdziwą ciekawością - podkreśliła prowadząca.