Paulina Chylewska skupia się obecnie na realizowaniu odcinków 16. edycji "The Voice of Poland", który prowadzi u boku Macieja Musiała. Dodaje uczestnikom otuchy i rozmawia z rodzinami, które często stresują się występami. Podczas wizyty na planie show TVP zapytaliśmy Chylewską o wątek rodzinny. O tej sferze nie mówi za często.

REKLAMA

Zobacz wideo Chylewska szczerze o przyszłości córek

Paulina Chylewska o przyszłości córek. Nie będą miały łatwiej?

- To jest super praca. Zawsze powtarzam, że kocham to, co robię, uwielbiam tę robotę i bardzo się cieszę, że miałam okazję spróbować swoich sił - zaczęła dziennikarka. Na co dzień głównie pracuje w sporcie, zasilając załogę TVP Sport. Przyznaje, że nie ma łatwo, ponieważ odczuwa nietypowy charakter pracy. Czasami ciężko jest jej pogodzić pracę z życiem rodzinnym. Zapytaliśmy się Chylewskiej, czy chciałaby, aby jej córki miały podobne zawody. - Jeśli tylko moje dziewczyny z jakiegoś powodu będą chciały pójść tą drogą, nie będą tą osobą, która powie "nie, nie idźcie do telewizji, bo to straszne" - przekazała dziennikarka. Co więcej nam przekazała? - Mam świadomość, że gdyby chciały spróbować sił w telewizji, to biorąc pod uwagę rodziców, będzie im trudniej - zaznaczyła.

Paulina Chylewska od ponad 20 lat jest w związku z Marcinem Feddkiem. Co wiadomo o mężu dziennikarki?

Duet stanął na ślubnym kobiercu w 2002 roku. Chylewską i Feddka z pewnością połączyła pasja do dziennikarstwa sportowego. Mąż dziennikarki to człowiek, który widział wiele stadionów na świecie. Co ciekawe, małżonkowie poznali się jeszcze w czasach szkolnych. Chylewska szukała partnera na studniówkę i finalnie poszła na nią z przyszłym mężem. Dziś wychowują dwie córki, które na razie nie mają w planach podbicia telewizji. - Na razie mają swoje światy, jedna bardzo muzyczny, druga taneczny. To są ich zajawki i idą w tym kierunku - zdradziła dziennikarka. - Obojętnie, co nie wymyślą, to mają moje stuprocentowe wsparcie i tyle - dodała na koniec.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.