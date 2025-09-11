Anna Karwan zasłynęła w mediach za sprawą udziału w "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału. Piosenkarka szybko zyskała sławę w branży muzycznej, a jej największe hity podbijają listy przebojów. Będąc w programie przed laty, Karwan nie mogła zakładać, że w 2025 roku powróci do show - tym razem w roli trenerki. W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając wokalistka opowiedziała, jak wygląda jej relacja z Tomsonem i Baronem. To właśnie m.in. oni oceniali ją podczas udziału w "The Voice of Poland".

Anna Karwan szczerze o relacji z Tomsonem i Baronem. Dekadę wcześniej oceniali ją w "The Voice of Poland"

- Myślę, że się ze wszystkimi trenerami fantastycznie dogaduję. Znamy się już wiele lat - zdradziła w wywiadzie dla Plotka Karwan. Jak się okazuje, mimo iż przed laty Tomson i Baron oceniali ją jako trenerzy "The Voice", aktualnie mają bardzo dobrą relację. - My się cudownie zgraliśmy na wielu różnych scenach, więc oprócz "The Voice", spotkaliśmy się na scenie Afromental - występowałam z nimi zarówno na płycie i na koncercie. W różnych koncertach, projektach łączonych, więc my w ogóle jesteśmy ziomkami - skomentowała wokalistka.

Szansa na współpracę podczas kręcenia programu ma dodatkowo pozytywnie wpłynąć na ich kontakt. - Naprawdę się lubimy, zwłaszcza że rzadko kiedy mamy czas spotykać się prywatnie. Każdy z nas ma to pędzące życie, a teraz w dodatku kiedy jesteśmy trenerami no to to jest fantastyczne. Chłopaki zareagowali naprawdę totalnie pozytywnie i cieszę się, że mam takich kumpli - dodała Karwan.

Tak Anna Karwan radzi sobie ze stresem. "Musiałam całkowicie swoje życie zmienić"

W rozmowie z naszą reporterką Karwan wyjawiła również, jak radzi sobie ze stresem. Okazuje się, że musiała wprowadzić wiele zmian w swoim życiu, by je poprawić. - Ja na pewno musiałam całkowicie swoje życie zmienić, żeby ten stres niwelować. Przeprowadziłam się za miasto, zaczęłam żyć bardziej w zgodzie z naturą. Na pewno wyeliminowałam bardzo dużo takich toksycznych sytuacji ze swojego życia i wydarzeń, które mi nie sprzyjały - opowiedziała piosenkarka. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Anna Karwan zamieszkała w lesie. Niebywałe, dlaczego to zrobiła".

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.