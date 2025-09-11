Margaret jest trenerką 16. edycji "The Voice of Poland". Śledzi muzyczne występy u boku znanych muzyków - Kuby Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. Praca w programie sprawia jej ogromną przyjemność, szczególnie kiedy dodaje skrzydeł niepewnym siebie osobom. Daje szanse tym, w których widzi potencjał. Widzowie jednak nie zawsze podzielają jej perspektywę.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret o krytyce po "The Voice". Nie każdy się z nią zgadza

Margaret o hejcie w związku z "The Voice of Poland". "Te występy nie są idealne"

Skrajne emocje są praktycznie po każdym odcinku show. Przykładowo spotkaliśmy się z nimi po występie Leny Cichockiej z utworem "Love me not". "Tak dobrze się ciebie oglądało", "Gratulacje" - przeczytaliśmy. Nie każdy jednak miał pozytywne odczucia. "Co jakoś czas mega jej się głos łamie", "Fałsz na fałszu" - pisali inni, mając pretensje o to, że Margaret postanowiła dać szansę uczestniczce. Co na to wokalistka? - Żyjemy w epidemii tego, że każdy chce mieć swoje zdanie - zaczęła Margaret przed kamerą Plotka. - Czasami cisza jest zbawienna - dodała, nawiązując do hejtu. - O tym jest ten program i muzyka, że możemy się nie zgadzać, może nam się coś podobać lub nie, więc nie przejmuję się - usłyszeliśmy. Margaret zaznaczyła także, że namawia uczestników do tego, aby potraktowali potknięcia jako trampolinę. - Te występy nieraz nie są idealne - dodała. - Patrzymy, czy uczestnik nadaje się na dalszą pracę - przekazała gwiazda.

Margaret dba o uczestników "The Voice of Poland". Mają od niej wsparcie

Trenerzy programu otaczają opieką uczestników i dzielą się cennymi radami. Margaret przekazuje im empatię i uczula, jak może działać hejt. - Myślę o tych uczestnikach, bo to są ludzie z krwi i kości. Wydaje nam się, że są jak pionki - przekazała, mówiąc o medialnym odbiorze. - Staram się o nich zadbać, żeby czuli się komfortowo. Te komentarze są często dla nich bolesne, a oni przychodzą spełniać marzenia. Nie robią nic złego - dodała gwiazda.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.