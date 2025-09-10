W 2019 roku Margaret zadebiutowała jako jurorka w programie "The Voice of Poland". Choć od tamtego momentu minęło już kilka lat, artystka wciąż cieszy się ogromną sympatią widzów. Z tego powodu w 2025 roku ponownie zasiadła w fotelu jurorskim, obok takich gwiazd jak Michał Szpak, Kuba Badach, Ania Karwan, Tomson i Baron oraz Lanberry. Margaret może pochwalić się długim stażem na polskiej scenie muzycznej. Nie da się ukryć, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale zna realia polskiego rynku muzycznego. Jak więc ocenia rosnącą aktywność influencerów w muzyce? O tym opowiedziała w rozmowie z Plotkiem.

W rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając, Margaret odniosła się do rosnącej obecności influencerów i twórców internetowych w branży muzycznej. Nie ukrywa, że nie zawsze jest jej łatwo pogodzić się z niektórymi zjawiskami, które obserwuje. - Mam jakiś zgrzyt, nie raz mi się to nie podoba - przede wszystkim wtedy, kiedy za tym nie idzie jakość, bo to jest czysty biznes - przyznała szczerze. Wokalistka podkreśliła, jak wiele wysiłku, wyrzeczeń i emocji wymaga od muzyków dotarcie do miejsca, w którym mogą zawodowo zajmować się twórczością. - Wiem, jak my artyści wkładamy w to serce i jak wiele wyrzeczeń, aby być w tym miejscu, a nie innym, nas to kosztuje - zaznaczyła.

Jednocześnie Margaret zwróciła uwagę, że wypowiada się z pozycji osoby uprzywilejowanej. - I osoby, której się udało i która miała cholerne szczęście, że może robić to, co robi. Znam jednak całe mnóstwo ludzi - moich znajomych, dalszych bliższych, którzy są bardzo utalentowani - bardziej ode mnie i może od nas wszystkich tutaj razem wziętych, a im się nie udaje i wtedy mam jakąś niezgodę na to. Bardzo mnie to porusza - wyznała Plotkowi.

Margaret podsumowała twórczość muzyczną youtuberów. "Prawdziwy słuchacz nie da się oszukać"

Na koniec Margaret zaznaczyła, że jej zdaniem prawdziwy słuchacz, który kupuje bilet na koncert i wsłuchuje się w teksty, jest w stanie rozpoznać autentyczność i nie da się tak łatwo zwieść. - Wydaje mi się też, że koniec końców prawdziwy słuchacz - taki, który idzie na koncert i słucha tekstów, nie da się oszukać - stwierdziła. Z kolei działania influencerów i youtuberów oceniła jako bardziej skierowane do młodszej publiczności, podkreślając, że mają one nieco inny charakter. - Myślę, że te youtube'owe sytuacje i influencerskie, bardziej są skierowane do dzieciaków - podsumowała.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.