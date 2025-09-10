Rafał Trzaskowski jest aktywny na Instagramie, gdzie informuje swoich obserwatorów o codziennych zawodowych aktywnościach. Ale nie tylko, bo czasem ujawnia również kulisy prywatnego życia. 9 września zaskoczył wszystkich, pokazując odmieniony wizerunek. Polityk zdecydował się na sporą metamorfozę. Zapuścił wąsy, a na nosie miał stylowe okulary w nietypowych czerwonych oprawkach. Ekspertka ma na ten temat jasne wnioski.

Ekspertka ocenia Trzaskowskiego. Oto co sądzi o zmianie wizerunku

Wizerunkowe zmiany Trzaskowskiego wywołały niemałe zamieszanie w sieci. Internauci ruszyli do komentowania. "Ale piękny wąs! Idzie zmiana wizerunku", "Cóż za dorodny wąs", "No, no, zmiana na plus" - pisali. Nowy look prezydenta Warszawy oceniła już też stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro, zwracając uwagę, że to sygnał zamknięcia pewnego etapu albo początek nowego. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Z kolei Marta Rodzik nie ma wątpliwości, jak to wpłynie na medialny wizerunek Rafała Trzaskowskiego.

- Wizerunek pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego bardzo się zmienił z perspektywy lat na plus. A pokazywanie siebie w takim "ludzkim" wydaniu zbliża bardziej do odbiorców. Ludzie lubią, gdy osoby publiczne, w tym politycy, pokazują swoje życie prywatne - to często ociepla wizerunek i zbliża do wyborców. A w szczególności, gdy pokazujemy swoje domowe zacisze i czas wolny, nasze pasje - w tym przypadku to duży plus i świetne działanie wizerunkowo-marketingowe - wyjaśniła nam Marta Rodzik.

W ostatnim czasie na językach internautów był także wizerunek Andrzeja Dudy. Kiedy dobiegła końca jego druga kadencja, wielu zdecydowało się na podsumowania - nie tylko polityczne, ale i wizerunkowe. Przyjrzano się, jak na przestrzeni dziesięciu lat zmienił się jego wygląd. Jak wynika z naszej analizy, dziś, po dekadzie w Pałacu Prezydenckim, na jego twarzy widać oznaki upływu czasu. Częściej sięga po okulary, a skronie są lekko przyprószone siwizną. Choć nie jest to bardzo widoczne, zastosowano sprytne cięcie włosów - boki są wycieniowane, a góra ciemniejsza i dłuższa, co optycznie odmładza. Duda nie przeszedł jednak żadnej radykalnej metamorfozy - nie zapuścił brody, nie zmieniał stylu w drastyczny sposób. Co jeszcze zauważyliśmy? O tym przeczytacie TUTAJ.