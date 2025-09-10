Kuba Badach całą karierę skupił na muzyce. Od lat koncertuje, a jego występy możemy podziwiać na największych festiwalach w Polsce oraz w programach telewizyjnych. Swoim doświadczeniem dzieli się ze światem, między innymi w "The Voice of Poland 16". W rozmowie z nami na planie programu opowiedział o kulisach kariery oraz o tym, dlaczego nie przyjął wcześniej propozycji stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Badach odrzucał wiele razy "The Voice of Poland". "Biorę za nich odpowiedzialność"

Kuba Badach zdradza, dlaczego nie chciał być w "The Voice of Poland". Jego team doceni to wyznanie

- Propozycja zostania trenerem w "The Voice of Poland" pojawiała się wielokrotnie, ale nie podejmowałem tej rękawicy, bo wiedziałem, że nie ma szans, aby to zmieścić w kalendarzu - zaczął w rozmowie z nami Kuba Badach. - Jestem muzykiem koncertującym, scena mnie ciągnie i tam czuję się najlepiej. Jeżeli na szali były koncerty z moimi przyjaciółmi i granie na żywo a praca w telewizji, to zawsze priorytetem były koncerty - uzupełnił. Muzyk nie chciał odwoływać udziału w wydarzeniach ze względu na to, że jego występy to również praca innych ludzi. - Biorę odpowiedzialność za współpracowników, ich plany życiowe, zawodowe i materialne - przekazał Badach. Finalnie udało się mu znaleźć czas na realizowanie programu TVP. Nie jest to łatwe zadanie - artysta przyznał, że spędza na planie całe dnie i musi być cały czas skoncentrowany. - Człowiek jest podpięty pod prąd od godziny siódmej do pierwszej w nocy - dowiedzieliśmy się. Badachowi wynagradza tę pracę fakt, że może wrócić po wszystkim do domu. W przypadku koncertów śpi w hotelach i ma mało czas na regenerację przed kolejnym dniem występowania.

Kuba Badach dzięki "The Voice of Poland 16" zmienił swoją codzienność. Tak wypowiedział się o trenerach

W dalszej części rozmowy muzyk wymienił cienie bycia aktywnym artystą. - Po raz pierwszy poczułem przesyt życia koncertowego. Zaczęło mi trochę doskwierać to, że pół roku spędzam w hotelach. Zatęskniłem za tym, żeby spać we własnym łóżku - ujawnił Badach. Jego branża umożliwia ponadto poznanie utalentowanych osób i jak się okazuje, spotkał takie w obsadzie "The Voice of Poland". Trenerzy mają duży warsztat i dobrze się dogadują w kluczowych kwestiach. - To są ludzie inteligentni emocjonalnie i empatyczni - podsumował Badach. Docenia fakt, że mogą wymieniać się spostrzeżeniami i wspierać muzyczne talenty.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.