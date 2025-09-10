Paulina Chylewska oraz Maciej Musiał ponownie połączyli siły i pojawili się w nowej edycji "The Voice of Poland" jako prowadzący. Reporterka Plotka Weronika Zając pojawiła się na planie programu, gdzie miała okazję porozmawiać z prezenterką. Chylewska opowiedziała jej m.in. o pierwszym spotkaniu z Musiałem oraz o tym, co ich łączy.

Paulina Chylewska wspomina pierwsze spotkanie z Maciejem Musiałem. "On na bank tego nie pamięta"

- Pracuje nam się doskonale. Rozumiemy się właściwie w półsłowa, mamy podobne poczucie humoru, mamy chyba podobne spojrzenie na świat, więc jest o tyle łatwiej - wyjawiła w rozmowie z Plotkiem Chylewska. Nasza reporterka zapytała ją również o pierwsze spotkanie z aktorem. Jak się okazało, miało ono miejsce jeszcze przed wieloma laty. - Maciek tego chyba nie pamięta, ale poznaliśmy się bardzo dawno temu (...), z 10, 15 lat temu. On był dzieciakiem. Telewizja Polska organizowała taki konkurs dla teatrów szkolnych, które przysyłały swoje spektakle i był taki wielki finał tego konkursu, który wspólnie z Maćkiem prowadziliśmy - opowiedziała dziennikarka. Ich współpraca podczas wspominanego konkursu miała wiązać się z pewnymi obawami.

On na bank tego nie pamięta. Ja to pamiętam, bo wtedy wszyscy mieli taką obawę, że w związku z tym, że on jest dużo młodszy, to będziemy wyglądać jak matka z synem. Ale na szczęście tak nie było. To było rzeczywiście nasze pierwsze spotkanie i dopiero potem spotkaliśmy się dużo później gdzieś w przelocie i przy okazji 'The Voice od Poland'

- ujawniła dla Plotka Chylewska.

Paulina Chylewska ma wiele wspólnego z Maciejem Musiałem. To jednak ich różni

Chylewska skomentowała też, że z aktorem łączy ją w dużej mierze profesjonalne podejście do pracy. - Maciek jest zawsze przygotowany, zawsze punktualny, zawsze wie co ma powiedzieć. Nigdy nie ma takiego poczucia, że gdzieś czekamy, bo Maciek "nawalił". W ogóle nie ma takiej opcji. To nas też trochę zbliża, bo ja też jestem podobna. Jak jesteśmy w pracy to staram się być full profesjonalna i taka z bardzo odpowiedzialnym podejściem - opowiedziała naszej reporterce prezenterka. Jedynie w dwóch sprawach Chylewska i Musiał sporo się od siebie różnią. - Jedno co nas nie łączy to to, że Maciek jest potwornym śpiochem i jest uzależniony od siłowni, a ja z tym spaniem (...) i siłownią nie mam dużo wspólnego - dodała dziennikarka.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.