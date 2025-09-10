Anna Karwan jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek i od lat jest związana ze sceną. Teraz czeka ją całkiem nowa rola - została bowiem pierwszą w historii piątą trenerką "The Voice of Poland". Ma jednak za sobą trudną przeszłość, o której opowiedziała u Żurnalisty. Wyznała wtedy, że była kiedyś bezdomna i przez kilka miesięcy mieszkała na Dworcu Centralnym w Warszawie. Anna Karwan zmagała się też z depresją. Teraz w rozmowie z dziennikarką Plotka wyznała, że zmieniła całe swoje życie.
Dziennikarka Plotka, Weronika Zając, spytała Annę Karwan, jak radzi sobie ze stresem i jak go rozładowuje. Anna Karwan nie ukrywa, że to obszerny temat, na który nie składa się jedna rzecz. Artystka zmieniła bowiem całe swoje życie, żeby zadbać o siebie. "Ja na pewno musiałam całkowicie swoje życie zmienić, żeby ten stres niwelować. Przeprowadziłam się za miasto, zaczęłam żyć bardziej w zgodzie z naturą. Na pewno wyeliminowałam bardzo dużo takich toksycznych sytuacji ze swojego życia i wydarzeń, które mi nie sprzyjały. Na pewno zmieniłam dietę, na pewno zmieniłam formę spędzania wolnego czasu, na pewno musiałam ograniczyć odrobinę spędzanie czasu w internecie i w socjalnych mediach. Na pewno też to, że jestem mamą i to, że mam rodzinę i to, że chcę upiec ciastko i pójść na spacer z psem jest czymś, co powoduje, że ja się uziemiam i jestem w tym wszystkim bardziej normalna" - wyznała Anna Karwan. To jednak nie koniec. Jesteście ciekawi, jakie jeszcze sposoby ma artystka? Zobaczcie materiał wideo powyżej.
Anna Karwan jest singielką i od lat spełnia się w roli mamy dziewięcioletniej Oliwię. Czy łatwo jest być dzisiaj samodzielnym rodzicem? "To kwestia stabilizacji emocjonalnej kobiety i wsparcia, jakie posiada albo nie. Wszystkie samodzielne mamy mają trudność, bo są samodzielne. To, czy jest się artystką, czy pracuje się w korporacji, sklepie to taka sama trudność logistyczna. Bo jak wstajesz o 7:30 i okazuje się, że dziecko boli ucho i ma gorączkę, to nie jest ważne, czy jesteś artystką, czy panią, która pracuje w dyskoncie. Nie klasyfikowałabym tego ani na kraje, ani na zawody. Może jest trochę tak, że w Polsce mamy myślenie, że samotnie wychowujące matki to temat tabu. To wynika z tego, że Polska jest krajem katolickim, w związku z tym uważam, że często o samodzielnych matkach myśli się, że żyją niezgodnie z jakimiś zasadami, które ktoś uważa za powinność. Ja nie żyję według tego, jak się powinno, a według tego, co czuje mój kręgosłup moralny. A tak żyjących rodzin jest coraz więcej" - wyznała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.
Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.
