Bohosiewicz zapłaciła za nowe włosy prawie 3 tys. zł. Ekspertka: Włosy dziecięce, absolutny luksus
Maja Bohosiewicz zachwyciła fanów metamorfozą włosów, na którą zdecydowała się tuż przed startem "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z Plotkiem ekspertka wyjawiła, jaki jest koszt przedłużania włosów, które wybrała gwiazda.
Na Instagramie salonu Hollywood Hair pojawiło się nagranie ukazujące przemianę Mai Bohosiewicz przed jej debiutem na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Aktorka postawiła na przedłużenie włosów, a koszt tej luksusowej usługi z pewnością niejednego zaskoczy.   

Maja Bohosiewicz zdecydowała się na imponującą przemianę. Ekspertka wyjawia koszt metamorfozy gwiazdy 

Klaudia Duszyńska - właścicielka sieci salonów Hollywood Hair - w rozmowie z Plotkiem wyjaśniła, że włosy, których użyto u Mai, kosztowały 2 800 złotych. Ekspertka podkreśliła, że mamy tu do czynienia z surowcem pierwszej klasy. - Trzeba podkreślić, że użyto tutaj najlepszej jakości włosów - włosów dziewiczych. To włosy dziecięce, niefarbowane, absolutny luksus w naszej branży i najtrudniej dostępny materiał, szczególnie w kolorze blond - zdradziła specjalistka, a następnie opowiedziała więcej o samej usłudze. - Maja potrzebowała zaledwie 70 gramów włosów - to naprawdę mała ilość, dlatego cena była stosunkowo niska. Warto pamiętać, że w tej kwocie mamy nie tylko same włosy, ale też usługę - założenie metodą nano kapsułek: Hollywood Hair Nano Blend - wyznała. Następnie ekspertka wyjawiła, że dla porównania - 100 gramów włosów dziewiczych to koszt około czterech-pięciu tysięcy złotych, a przy 200 gramach cena potrafi wzrosnąć nawet do ośmiu-dziesięciu tysięcy złotych. Duszyńska zaznaczyła też, że włosy te są wielokrotnego użytku, co dodatkowo podnosi wartość inwestycji.

Maja Bohosiewicz przeszła sporą metamorfozę. Fani nie kryją podziwu 

Pod nagraniem z metamorfozą Mai Bohosiewicz internauci nie szczędzili pozytywnych komentarzy. Pojawiały się zachwyty nad końcowym efektem przemiany gwiazdy. "Boska metamorfoza i warta swojej ceny", "Love it!" - pisali fani. Nie zabrakło jednak pytań o szczegóły zabiegu. "Ile było założonych gramów?", "Ile włosów i jaka długość, że tak niska cena?", "Super, a mam pytanie, jak mam swoje włosy do ramion i kręcone, a chciałabym mieć do pasa, to jaka cena?" - pytali internauci. Komentarze jasno pokazały, że fani nie tylko podziwiają efekt, ale również chcą wiedzieć, jak wygląda cały proces i koszt metamorfozy.

