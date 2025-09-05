Dawid Podsiadło to jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. Nic dziwnego, że dla wielu osób poza muzycznymi nowinkami interesujące jest także jego życie prywatne. Jakiś czas temu głośno było na temat związku muzyka z aktorką Marią Dębską. "Ich relacja trwała zaledwie kilka miesięcy" - zdradziła informatorka "Świata Gwiazd". Teraz temat życia prywatnego piosenkarza znów wrócił na tapet. Wszystko za sprawą tajemniczej dziewczyny, z którą Podsiadło został zauważony w jednej z warszawskich kawiarni.

Dawid Podsiadło na romantycznym wyjściu. Tak zachowywał się w towarzystwie dziewczyny

Informator Plotka przekazał, że Podsiadło wybrał się z tajemniczą dziewczyną do popularnej kawiarni w Warszawie. - Usiedli w środku, nie chcąc rzucać się w oczy. Trzymali się za ręce i rozmawiali po angielsku. To zdecydowanie była romantyczna relacja - mogliśmy usłyszeć.

Podsiadło o nowej relacji wspominał w połowie kwietnia. W podcaście, który prowadzi z Radkiem Kotarskim, wyznał, że znalazł "kobietę swoich marzeń". - Dziewczyny, muszę tylko update'ować - zaczął tajemniczo. - Zajęty Dynamo? Oj, Dynamo zszedł z rynku niestety - wtrącił zaskoczony Radek Kotarski. - Tydzień chodziłem, tydzień się obijałem po bramach. Od jednej bramy się odbiłem, od drugiej, od razu mnie złapała na lasso kobieta. Kobieta moich marzeń. Zajęty - skwitował wyraźnie zadowolony Podsiadło.

Dawid Podsiadło znajduje w rozstaniach inspirację do tworzenia muzyki. "Przeżyłem to nie raz"

Piosenkarz jakiś czas temu wystąpił także w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. To właśnie tam otworzył się na temat miłosnych doświadczeń i trudnych rozstań. - Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko po prostu jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę w tym być i czuć to - opowiadał.