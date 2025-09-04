Nawroccy w Rzymie. Ekspert przyjrzał się stylizacji pierwszej damy. Nie ma wątpliwości

Marta Nawrocka wraz z córką Katarzyną i synem Antonim udała się do Rzymu i Watykanu, gdzie dołączyła do swojego męża. Prezydent RP wybrał się do Rzymu prosto ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. W stolicy Włoch para prezydencka ma szereg oficjalnych spotkań. Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiły się już pierwsze zdjęcia z momentu składania kwiatów przed grobem Jana Pawła II. Ekspert przyjrzał się stylizacji pierwszej damy.

Ekspert o stylizacji Marty Nawrockiej. "Ponadczasowe szpilki i minimalistyczna fryzura"

Michał Musiał to stylista fryzur i ekspert modowy. Na prośbę Plotka przyjrzał się stylizacji Marty Nawrockiej, w której pierwsza dama pojawiła się w Watykanie. Ekspert stwierdził, że całość wypadła poprawnie. - Marta Nawrocka pokazała się w garniturze o typowo kobiecym fasonie. Spodnie z rozszerzanymi nogawkami uzupełniła marynarka ze złotymi, biżuteryjnymi guzikami. Całość dopełniły ponadczasowe szpilki i minimalistyczna fryzura. Patrząc na stylizację Nawrockiej, trudno mówić o jakiejkolwiek wpadce. Jest zachowawczo i poprawnie - powiedział Michał Musiał Plotkowi. Karol Nawrocki z synem postawili tego dnia na eleganckie i dobrze skrojone garnitury. Z kolei córka pary prezydenckiej miała na sobie szarą sukienkę, która została zestawiona z baletkami.

Ekspertka oceniła umiejętności językowe prezydenta. Mówi o wymowie i drobnych błędach

Podczas wizyty we Włoszech Karol Nawrocki ma w planach spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a także premier Giorgią Meloni. Wizyta pary prezydenckiej potrwa do piątku. W planach jest także audiencja u papieża Leona XIV. W czwartek tuż po godzinie 16:00 para prezydencka wraz z dziećmi złożyła kwiaty przy grobie Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra.

Dodajmy, że dzień wcześniej Karol Nawrocki gościł w Białym Domu, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Podczas spotkania z amerykańskim prezydentem, Nawrocki wypowiadał się po angielsku. Jego umiejętności językowe oceniła ekspertka. - Widać, że do rozmowy z Donaldem Trumpem przygotował się pod kątem słownictwa i nie obawia się wypowiadać w języku obcym. Choć zdarzają mu się drobne błędy, nie mają one wpływu na skuteczność komunikacji. Wymowa - wyczuwalny polski akcent - mógłaby zostać złagodzona dzięki ćwiczeniom fonetycznym. W porównaniu z poprzednią głową państwa można zauważyć wyraźnie większą swobodę w mówieniu i gotowość do prowadzenia rozmowy w języku angielskim, co jest dużym atutem w kontaktach międzynarodowych - powiedziała Plotkowi Iwona Gabryończyk.