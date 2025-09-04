To w zasadzie pierwszy publiczne wyjście Kate od lipca. Księżna pojawiła się wtedy na finale Wimbledonu. Od tej pory widziano ją tylko raz, nieoficjalnie, podczas rodzinnej wyprawy do kościoła. 4 września księżna w towarzystwie księcia Williama odwiedziła Muzeum Historii Naturalnej. Jak wiadomo, żona następcy tronu jest patronką tego miejsca. Para jak zawsze przyciągnęła mnóstwo uwagi. Największe poruszenie wywołały jednak włosy księżnej. W muzeum pojawiła się w odmienionej fryzurze. O ocenę metamorfozy poprosiliśmy trendsetterkę i założycielkę firmy Hollywood Hair Klaudię Duszyńską.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate w nowej fryzurze. "Poprawna technicznie, ale..."

Metamorfoza Kate nie przypadła do gustu naszej ekspertce. "Ta stylizacja sprawia wrażenie niemal perukowej - przez zbyt mocno natapirowaną objętość i ciężką formę fale tracą naturalny charakter. Efekt jest bardzo 'wypracowany', mało lekki, wręcz sztuczny. A szkoda, bo Kate ma swoje naturalnie gęste, zdrowe włosy, które same w sobie mogłyby wyglądać znacznie świeżej i bardziej promiennie przy subtelniejszym cięciu i ułożeniu" - zauważyła na wstępie Klaudia Duszyńska. Założycielka Hollywood Hair zwróciła również uwagę na sam kolor. "Chłodny, przygaszony brąz w połączeniu z masywną formą fal daje wrażenie przytłoczenia. Zamiast rozświetlać cerę i dodawać świeżości, optycznie ją postarza i podkreśla zmęczenie. To kontrastuje z faktem, że naturalne włosy Kate są same w sobie piękne, gęste i błyszczące - a ich potencjał został tutaj ukryty pod zbyt zachowawczą, wypracowaną stylizacją" - tłumaczyła.

Ekspertka podkreśliła jednak, że jest to bez dwóch zdań fryzura technicznie poprawna. "Klasyczna, ale pozbawiona lekkości i świeżości, przez co działa niekorzystnie na urodę Kate" - mówiła. Jej zdaniem subtelniejsze cięcie, bardziej wielowymiarowy kolor i lżejsze fale mogłyby dodać twarzy Kate nieco więcej blasku, odmłodzić wizerunek i wydobyć naturalne atuty.

Księżna Kate wróciła do królewskich obowiązków. Fani zachwyceni

Zdjęcia Kate z oficjalnego wyjścia już krążą po internecie. Wiele osób cieszy się z jej powrotu do publicznych aktywności. "Jak dobrze ją widzieć", "Wspaniała, jak zawsze. Uśmiechnięta, szczera, blisko ludzi", "Dziękujemy Kate! Miło znów cię widzieć", "Co za klasa! Właściwa osoba, na właściwym miejscu" - pisali internauci.