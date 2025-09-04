Małgorzata Socha pojawiła się 3 września na tegorocznej gali Elle Style Awards i po raz kolejny zachwyciła doskonałym stylem. Stylizacje gwiazd tego wieczoru ocenił dla nas stylista fryzur i znawca mody Michał Musiał i od razu wyróżnił aktorkę. - Po raz kolejny wykazała się doskonałą znajomością trendów i wyczuciem stylu - podkreślił. Pełną ocenę przeczytasz tutaj. Nasza reporterka Weronika Zając podczas gali miała okazję chwilę porozmawiać z aktorką na temat rozpoczęcia roku szkolnego. Małgorzata Socha to przedsiębiorcza mama, która również przeżywa powrót dzieci do szkoły.

Zobacz wideo Zobaczcie, co powiedziała gwiazda

Małgorzata Socha o powrocie dzieci do szkoły. "Mam nadzieję, że wkrótce będzie lepiej"

Małgorzata Socha wychowuje trójkę dzieci: córkę Zofię, która urodziła się w 2013 roku, Barbarę, która przyszła na świat cztery lata później i syna Stanisława, który urodził się w 2018 roku. Aktorka w rozmowie z redaktorką Plotka Weroniką Zając przyznała, że wrzesień to dla jej rodziny szczególny okres, który jest wyzwaniem nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla rodziców.

Najtrudniejszy moment dla rodzica to jest wrzesień. Dla wszystkich to jest trudne, bo to nie tylko dzieci wracają do szkoły, ale również rodzice. Ułożenie tych wszystkich kalendarzy, zajęć dodatkowych, logistyki naprawdę wymaga sporej łamigłówki, ale mam nadzieję, że już z początkiem października będzie lepiej

- podkreśliła aktora. Małgorzata Socha żartobliwie dodała, że w związku z natłokiem obowiązków sama powinna wcześniej zakończyć imprezę i wrócić do domu. - Ja powinnam już tak naprawdę stąd iść - podkreśliła rozbawiona.

Małgorzata Socha o cenach wyprawki szkolnej. "Drogi temat"

W dalszej części wywiadu Małgorzata Socha podkreśliła, z jak dużymi wydatkami wiąże się powrót dziecka do szkoły. Dodała, że aktualnie wiele rodzin może liczyć na zapomogę od państwa w kwestii zakupu wyprawki, co dla wielu jest ogromną finansową ulgą, biorąc pod uwagę aktualne wysokie koszty życia.

Wyprawka dla dziecka to jest drogi temat. Teraz jest taka możliwość, że można dostać zapomogę od państwa na wyprawkę szkolną, więc wszyscy z tego bardzo chętnie korzystają, tylko trzeba się w odpowiednim momencie zgłosić

- W Polsce bardzo zrobiło się też drogo i myślę, że też wszyscy to odczuwają, dlatego uważam, że ten program bardzo wszystkim rodzinom pomógł. My sobie radzimy, ale myślę, że wiele rodzin tym chętniej może z takiego programu korzystać - podsumowała Socha.