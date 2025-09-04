Karol Nawrocki i Donald Trump spotkali się w środę 3 września w Białym Domu. Wydarzenie zostało uwiecznione na wielu zdjęciach, które następnie udostępniono w mediach społecznościowych głów państw. Na prośbę Plotka wspólnym fotografiom Nawrockiego i Trumpa przyjrzała się trenerka wystąpień publicznych Anna Kulma.

Karol Nawrocki i Donald Trump na wspólnych zdjęciach. "Ciepłe przyjęcie"

Ekspertka wzięła pod lupę zdjęcie, które opublikowano na oficjalnym profilu polskiego prezydenta w mediach społecznościowych. Widzimy na nim Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, rozmawiających w gabinecie przywódcy USA. - Karol Nawrocki uśmiecha się, pokazując uniesioną do góry dłoń w kierunku Trumpa. Biorąc pod uwagę kontekst wizyty, to gest zadowolenia ze strony Nawrockiego. Trump wskazuje z kolei na Nawrockiego podczas wykonywania tego gestu, co znając kontekst, raczej oznacza ciepłe przyjęcie - oceniła Anna Kulma. - Z perspektywy PR-u Nawrockiego to dość ciekawe zdjęcie. Jest on w pozie wręcz "firmowej" - dodała specjalistka.

Znawczyni zwróciła też uwagę na inny aspekt spotkania. - Prezydent RP w swojej kampanii często odwoływał się do świata boksu, do tego Donald Trump źle wymówił jego nazwisko - zabrzmiało jak "NawRocky", co z kolei nawiązuje do kultowej postaci ze świata amerykańskiego kina - wyjaśniła nam Kulma.

Fotografie prezydentów udostępnił też Biały Dom. "Lekką przewagę sytuacyjną ma Nawrocki"

Trenerka wystąpień publicznych przeanalizowała również zdjęcia ze spotkania, które wylądowały na profilu Białego Domu. "To wielka przyjemność gościć u nas prezydenta Nawrockiego... Polacy od razu go przyjęli. Naprawdę go kochają" - mogliśmy przeczytać pod postem. - Zdjęcia są ciekawe, ze względu na widoczny, szeroki uśmiech Donalda Trumpa - na tym profilu na Instagramie nie znajdziemy wiele takich zdjęć - oceniła Anna Kulma. Na drugiej fotografii widzimy, jak prezydenci podają sobie rękę. - Drugie zdjęcie z kolei to moment uścisku dłoni, gdzie lekką przewagę sytuacyjną ma Nawrocki - to on obejmuje dłoń gospodarza z góry i z dołu - dostrzegła ekspertka w rozmowie z Plotkiem.