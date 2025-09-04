Karol Nawrocki i Donald Trump spotkali się w środę 3 września w Białym Domu. Wydarzenie zostało uwiecznione na wielu zdjęciach, które następnie udostępniono w mediach społecznościowych głów państw. Na prośbę Plotka wspólnym fotografiom Nawrockiego i Trumpa przyjrzała się trenerka wystąpień publicznych Anna Kulma.
Ekspertka wzięła pod lupę zdjęcie, które opublikowano na oficjalnym profilu polskiego prezydenta w mediach społecznościowych. Widzimy na nim Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, rozmawiających w gabinecie przywódcy USA. - Karol Nawrocki uśmiecha się, pokazując uniesioną do góry dłoń w kierunku Trumpa. Biorąc pod uwagę kontekst wizyty, to gest zadowolenia ze strony Nawrockiego. Trump wskazuje z kolei na Nawrockiego podczas wykonywania tego gestu, co znając kontekst, raczej oznacza ciepłe przyjęcie - oceniła Anna Kulma. - Z perspektywy PR-u Nawrockiego to dość ciekawe zdjęcie. Jest on w pozie wręcz "firmowej" - dodała specjalistka.
Znawczyni zwróciła też uwagę na inny aspekt spotkania. - Prezydent RP w swojej kampanii często odwoływał się do świata boksu, do tego Donald Trump źle wymówił jego nazwisko - zabrzmiało jak "NawRocky", co z kolei nawiązuje do kultowej postaci ze świata amerykańskiego kina - wyjaśniła nam Kulma.
Trenerka wystąpień publicznych przeanalizowała również zdjęcia ze spotkania, które wylądowały na profilu Białego Domu. "To wielka przyjemność gościć u nas prezydenta Nawrockiego... Polacy od razu go przyjęli. Naprawdę go kochają" - mogliśmy przeczytać pod postem. - Zdjęcia są ciekawe, ze względu na widoczny, szeroki uśmiech Donalda Trumpa - na tym profilu na Instagramie nie znajdziemy wiele takich zdjęć - oceniła Anna Kulma. Na drugiej fotografii widzimy, jak prezydenci podają sobie rękę. - Drugie zdjęcie z kolei to moment uścisku dłoni, gdzie lekką przewagę sytuacyjną ma Nawrocki - to on obejmuje dłoń gospodarza z góry i z dołu - dostrzegła ekspertka w rozmowie z Plotkiem.
