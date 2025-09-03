Julia Wieniawa od jakiegoś czasu coraz częściej widywana jest u boku Kuby Karasia, czyli byłego partnera Jessiki Mercedes. Celebrytka zabrała nawet ostatnio głos na ten temat. "Ja życzę im jak najlepiej, myślę, że bardzo do siebie pasują i pod względem energii i pod względem wizualnym i wspólnych zainteresowań, więc trzymam za nich kciuki" - mówiła Mercedes w rozmowie z Pudelkiem. Choć sama Wieniawa na temat muzyka raczej się nie wypowiada, to fani od dłuższego czasu węszą romans między tą dwójką. Plotek z pewnością nie uciszą najnowsze doniesienia. Na imprezie Elle pojawiła się mama aktorki. Kuba Karaś od razu postanowił do niej podejść.

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska od początku widziała gwiazdę w Wieniawie. Wskazała różnicę między nimi

Kuba Karaś rozmawiał z mamą Julii Wieniawy. Wystarczyło kilka sekund

Informator Plotka przekazał, że w pewnym momencie do mamy Julii Wieniawy niespodziewanie podszedł Kuba Karaś. Atmosfera między nimi była bardzo ciepła i swobodna, jakby znali się od dawna. - Gdy zobaczyła Kubę, rozpromieniła się i pomachała mu, a on podszedł do niej i ją przytulił. Dali sobie buziaka w policzek. Rozmawiali dłuższą chwilę. Widać, że są w bliskich relacjach - mogliśmy usłyszeć.

Julia Wieniawa gorzko o byłych partnerach. Takich mężczyzn przyciąga

Aktorka miała ostatnio okazję wystąpić w podcaście "Bliskoznaczni". To właśnie tam opowiedziała o swoich romantycznych relacjach. - Zawsze mi się wydawało, że ja kogoś naprawię, że mam tę zdolność, ten certyfikat pani psycholog. Przyciągałam, przyciągam chłopców, takich Piotrusiów Panów, którzy potrzebują mamy. (...) Tak po prostu, chyba mi się wydawało, że mam tę moc naprawiania. Nie o to chodzi w związku. Szukamy partnera. (...) Ja kocham artystów, niestety. Artyści są super, ale trudny jest związek artysty z artystą - stwierdziła. Dlaczego? - To się robi taki problem nie z mojej strony, jakiejś rywalizacji. Spotykanie się ze mną, gdzie ja jestem non stop na świeczniku, mam dużo pracy, jakieś tam osiągnięcia. Trzeba mieć mocne poczucie własnej wartości i być takim pewnym swojej męskości, żeby się ze mną umawiać, bo potem były jakieś wyrzuty... Jest to trudny temat - zdradziła.