"Ninja Warrior Polska" wystartowało w 2019 roku - wówczas prowadzącą była Aleksandra Szwed. Od drugiego sezonu rolę tę przejęła Karolina Gilon, którą oglądaliśmy przez kolejne edycje programu. W 11. odsłonie show gospodynią została Marta Ćwiertniewicz. Odsunięcie Gilon od programu wywołało medialną burzę. 2 września wystartowała nowa edycja programu pod szyldem "Ninja vs. Ninja". Widzowie już zdążyli się zirytować, żądając powrotu Gilon. W rozmowie z Plotkiem dotychczasowa prowadząca odpowiedziała na ich komentarze.

Karolina Gilon odpowiada na komentarze widzów. Mówi o wsparciu dla nowej prowadzącej

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy od widzów, którzy obejrzeli pierwszy odcinek "Ninja vs. Ninja". Wiele wypowiedzi dotyczyło Karoliny Gilon. Fani programu żądają jej powrotu do formatu. "Karolina, bez ciebie nie oglądam", "Bez Karoliny Gilon to nie to samo. Polsat, kiedy wróci prawdziwa prowadząca", "Program stracił sens", "Gdzie jest Karolina Gilon?", "Gdzie jest Karolina? Chcemy ją z powrotem" - dopytywali widzowie. Zapytaliśmy o tę kwestię samą zainteresowaną.

"Chciałabym postawić sprawę jasno. Każdy program to przede wszystkim widzowie. Ich zapał i zainteresowanie. Całuję wszystkich widzów programów, które prowadziłam. W tej pracy jesteście dla mnie wszystkim!"

- podkreśliła Gilon w rozmowie z Plotkiem. Poprosiła również o to, by fani dali szansę nowej prowadzącej. "Bardzo was proszę! Dajcie szansę Marcie! Została postawiona w trudnej sytuacji, a ja trzymam za nią kciuki. To ciężka branża, więc kobiety powinny się zawsze wspierać" - zaznaczyła. Wyjawiła, że bardzo możliwe, iż niedługo zobaczymy ją w nowym projekcie. "A my zobaczymy się przed ekranami już wkrótce - mam nadzieję" - podkreśliła.

