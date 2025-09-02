Do dziś huczy po jego występie. Stasiek Kukulski zdradza, co działo się na scenie

Stasiek Kukulski jest młodym i utalentowanym wokalistą. Cała Polska usłyszała o 17-latku, gdy wystąpił 31 sierpnia na koncercie emitowanym przez TVP1 "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" (wydarzenie odbyło się na terenie Stoczni Gdańskiej w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych). Po tym, jak Kukulski zaśpiewał, w sieci zawrzało. Teraz w rozmowie z nami nastolatek odniósł się do entuzjastycznych komentarzy internautów na jego temat.

Stasiek Kukulski o występie na koncercie "Nasza Solidarność. A to nam się udało!"

Stasiek Kukulski w 2019 roku brał udział w show TVP - "The Voice Kids". Z kolei w listopadzie tego roku wygrał "Szansę na sukces. Opole 2025", zapewniając sobie tym samym miejsce w koncercie opolskich Debiutów. Nastolatek prężnie działa też w mediach społecznościowych, jednak dopiero po występie na koncercie "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" usłyszała o nim szersza publiczność. Przypomnijmy, że Kukulski wyszedł na scenę z Sebastianem Karpielem-Bułecką i razem wykonali kultowy już utwór Chłopców z Placu Broni - "Kocham wolność". Publiczność zebrana pod sceną i widzowie zgromadzeni przed telewizorami zachwycili się tym duetem, a przede wszystkim wokalem Kukulskiego. Jednomyślnie okrzyknęli 17-latka geniuszem i wielkim talentem (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).

Postanowiliśmy zapytać Staśka Kukulskiego o to, jak czuł się na scenie i jak odbiera tak emocjonalne komentarze widzów. 17-latek nie krył, że towarzyszył mu stres.

Reakcje dają kopa do dalszej pracy. Myślę, że jako takiego stresu nie było, bardziej ekscytacja przed zaśpiewaniem przed dużą publicznością. Powiem szczerze, że też bardzo się cieszyłem na duet z Sebastianem. To było dla mnie coś wielkiego

- wyznał nam i zapewniał, że bardzo mu miło z powodu komentarzy, które przeczytał na swój temat po występie w TVP. Zapytany o dalsze plany nie był zbyt wylewny, ale uchylił rąbka tajemnicy. "Jeśli chodzi o nowe rzeczy, to szykuje się trochę ciekawych nowości, także warto czekać" - zapowiedział.

Czy Stasiek Kukulski i Natalia Kukulska są rodziną?

Wielu zastanawia się, czy Stasiek Kukulski i Natalia Kukulska są spokrewnieni (wskazują na to zapytania wpisywane w wyszukiwarki internetowe). Odpowiadamy więc zainteresowanym tym tematem - młody piosenkarz nie jest spokrewniony z Natalią Kukulską. Łączy ich jedynie wielki talent oraz zbieżność nazwisk.